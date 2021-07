PONTA PORÃ| Município deve flexibilizar medidas contra a covid-19 na próxima semana

Mais da metade da população da cidade foi imunizada completamente contra a covid-19





O prefeito da cidade Hélio Peluffo (PSDB), informou que a decisão sobre a flexibilização será anunciada após uma reunião marcada para acontecer no final de semana. “Nosso decreto está em bandeira vermelha, no domingo vamos reanalisar os números e se houver uma diminuição na transmissão e nos casos, vamos permitir uma flexibilização nas medidas. Vamos fazer isso através do diálogo como sempre fazemos, envolvendo os setores do comércio, serviços e empresários”, disse.





Apesar de algumas pessoas se recusar a tomar vacina, o prefeito acredita que em breve toda a população acima de 18 anos estará imunizada e atingirá a imunidade de rebanho.





“Seguimos vacinando com Pfizer e sobraram 880 doses da Janssen. Estamos fazendo busca ativa, e temos 12 mil pessoas para tomar a segunda dose e mantivemos os locais de vacinação. O que vem dando certo na cidade é o trabalho de planejamento e logística, rapidamente em seis dias vacinamos 38 mil pessoas com a Janssen e ainda devolvemos 7 mil doses para o Estado”, destacou Peluffo.





Dados do vacinômetro da SES (Secretaria de Estadual de Saúde), até o momento 86.889 doses de vacinas contra a covid-19 foram aplicadas em Ponta Porã. Desse total, 51.239 pessoas foram imunizadas completamente com dose única e segunda dose.