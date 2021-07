Policial penal atira e imobiliza suspeito de dirigir embriagado em Campo Grande

Tudo aconteceu na manhã desta sexta-feira (30), em um trecho movimentado da avenida Eduardo Elias Zahran.

Confusão termina com tiro em carro na capital

Um policial penal atirou e conseguiu imobilizar um suspeito de dirigir embriagado, na manhã desta sexta-feira (30), em Campo Grande. O caso é acompanhado pela Polícia Militar, Civil e Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen).





As primeiras informações dão conta de que os dois envolvidos seguiam pela avenida Eduardo Elias Zahran. Em um determinado momento, o carro do homem que estaria embriagado fez 'zigue-zague' na via.





O policial penal então atirou, atingindo o banco traseiro do carro do suspeito, que saiu do veículo, sendo imobilizado no canteiro central. Para apurar a situação, as polícias Civil e Militar foram chamadas.





A Agepen informou que está "oferecendo todo o suporte necessário ao servidor penitenciário envolvido e está aguardando a lavratura do Boletim de Ocorrência, pelo delegado da Polícia Civil responsável, bem como o laudo técnico da perícia no local do ocorrido".

Vários policiais militares estão na avenida acompanhando a ocorrência ©Henrique kawaminami