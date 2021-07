Poço do Universitário entra em operação e beneficiará abastecimento de 30 mil pessoas da região

Seguindo o cronograma de ações da Águas Guariroba, o sistema de abastecimento de água de Campo Grande já conta novos poços em operação. Este ano, as obras de perfuração de poços são um dos principais investimentos da concessionária com objetivo de ampliar os serviços de produção e também fazer frente ao período de estiagem do ano que se aproxima.





Na região do bairro Universitário, a Águas Guariroba deu início à operação de um poço que beneficiará cerca 30 mil pessoas da região. A obra também conta com a implantação de uma nova adutora, ampliada para o maior transporte de água para a rede. Com uma vazão de até 180 mil litros por hora de produção de água, o novo poço reforçará o abastecimento de bairros como Universitário; Santo Eugênio; Jardim Botânico; Vila Julieta; Jardim Monumento; Jardim Colibri; Jardim Colibri II.





Com um investimento de R$ 50 milhões, nove poços fazem parte do cronograma de obras de ampliação do abastecimento e produção de água de Campo Grande. Além do Universitário, a concessionária segue com a ativação de poços nas regiões do Taveirópolis, Parque dos Poderes, Nova Lima, Caiobá, Pioneiros, São Conrado, Coophavilla II e Lageado. Com os novos poços em operação, a estimativa é que de que o abastecimento de Campo Grande tenha um incremento de vazão de 1,7 milhão de litros, o que representa um aumento de 20% na produção de água de Campo Grande.









Por: Jefferson Gonçalves/Assecom