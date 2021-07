Passageiros ficam presos às ferragens depois de acidente em rodovia

Motorista não tinha habilitação para dirigir micro-ônibus e tentou escapar de pedágio em Chapadão do Sul

Micro-ônibus ficou destruído depois de colisão com ônibus ©Jovem Sul News

Quatro pessoas ficaram feridas depois de um grave acidente entre um ônibus e um micro-ônibus na rodovia MS-306, em Chapadão do Sul, a 321 km de Campo Grande nesta segunda-feira (19). Duas delas ficaram presas às ferragens e, depois de socorridos, foram transferidos para a Capital.





De acordo com o site Jovem Sul News, os dois veículos transportavam trabalhadores rurais e industriais, ambos haviam saído de Chapadão do Sul e estavam a caminho de Costa Rica. O micro-ônibus tentou desviar da praça de cobrança do pedágio, quando atingiu o ônibus.





Segundo testemunhas, o condutor do micro-ônibus estava à frente do ônibus e realizou uma manobra para acessar estrada rural, na tentativa de livrar-se da cobrança de pedágio. Uma pessoa teria caído de dentro do micro-ônibus depois da colisão.





Ainda conforme o site Jovem Sul News, o motorista do micro-ônibus não tem CNH tipo D, habilitação exigida para conduzir veículos com o transporte de 8 passageiros ou mais. Equipes da concessionária Way-306, responsável pela rodovia, e militares do Corpo de Bombeiros de Chapadão do Sul foram acionados para atender o acidente.

Ônibus envolvido em acidente ficou com a parte da frente danificada ©Jovem Sul News













Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por Ana Oshiro