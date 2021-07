PARANAÍBA| Município comemora aniversário de 164 anos neste domingo (4)

Neste domingo, dia 04 de julho, Paranaíba completa 164 anos de emancipação político-administrativa e para não deixar de comemorar o aniversário da cidade neste período de pandemia de COVID-19 a Prefeitura organiza uma live especial com show principal de Patrícia e Adriana e os “pratas da casa”, Banda Arco Íris Só Forró e Grupo Bem Bolado.





O prefeito Maycol Queiroz lamentou o momento crítico vivenciado no País em decorrência da doença que impede a realização de festas abertas para toda a população, como, por exemplo, a Expopar, Cavalgada, o Carnaval e o aniversário da cidade. “A gente tem a esperança que no ano de 2022 vai ser diferente de 2021 para os eventos. Liberando tudo, a gente estando livre dessa pandemia, a nossa Secretaria de Cultura vai fazer grandes eventos na nossa querida cidade”.





A transmissão ocorrerá no dia 04 de julho, às 11h, pelo canal da Secretaria de Cultura de Paranaíba no YouTube. O show da dupla Patrícia e Adriana foi oferecido pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Cultura.





A live terá abertura com a Banda Municipal “Cláudia Robalinho”, na sequência haverá show com a Banda Arco Íris Só Forró, dupla Patrícia e Adriana e finaliza com o Grupo de Pagode Bem Bolado. Entre uma apresentação e outra haverá sorteio de brindes entre os internautas.





Segundo a secretária de Cultura, Débora Queiroz de Oliveira, o mecanismo virtual tem sido uma forma de levar entretenimento às famílias e ao mesmo tempo não deixar de celebrar uma data tão importante para a cidade.





“Em razão do período delicado que estamos vivenciando com a pandemia do coronavírus, as lives tem sido um meio encontrado de levar a toda população no aconchego dos seus lares, com o cumprimento do isolamento domiciliar, o entretenimento. Não podemos deixar de trazer alegrias e ações culturais para toda a população”, disse.