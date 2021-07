PARAÍSO DAS ÁGUAS| Sebrae e Sesi promovem ação Empresa Segura

Em Paraíso das Águas, micro e pequenas empresas serão atendidas pela ação Empresa Segura, realizada pelo Sebrae/MS em parceria com o Sistema Fiems, por meio do Sesi. A iniciativa, promovida a partir do programa Cidade Empreendedora, aderido pela primeira vez neste ano pela Prefeitura Municipal, oferece consultoria gratuita aos pequenos negócios para a implantação de protocolo de biossegurança, além da vacinação contra H1N1 para os colaboradores registrados pelas empresas.





A ação contempla os 22 municípios do Estado que aderiram ao Cidade Empreendedora. De acordo com o diretor-superintendente do Sebrae/MS, Claudio Mendonça, o objetivo é dar apoio aos pequenos empreendedores para que eles possam permanecer de portas abertas com segurança. “Estamos passando por um momento delicado e o Sebrae está trabalhando junto com o Sesi para ajudar o empresário. Queremos dar condições para que ele possa adequar o empreendimento às medidas de biossegurança necessárias e garantir o sustento da sua família”, ressaltou Claudio.





Segundo a ergonomista de gestão em Saúde e Segurança do Trabalho do Sesi, Priscilla Bueno, a iniciativa vai ter um impacto positivo no bem-estar da população, além de dar segurança ao empresário. “São ações que vão além da necessidade de atender os requisitos da legislação, vamos melhorar a qualidade de vida e produtividade das pessoas, manter as empresas abertas no período da pandemia e fornecer evidências de ações de combate à pandemia para a segurança jurídica das empresas”, pontuou Priscilla.





Podem participar da ação Empresa Segura apenas Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP). As vagas são limitadas e os empresários de Paraíso das Águas interessados em participar devem fazer o cadastro até sexta-feira (23), por meio deste link: https://dados.sebrae.ms/empresa-segura.





Ao aderir a ação, o empreendedor receberá uma consultoria para a implantação dos protocolos de biossegurança que inclui, além do planejamento para a adequação do espaço físico, um acompanhamento mensal até dezembro deste ano.





Em Paraíso das Águas, o início desse trabalho vai ser agendado individualmente com cada empresário inscrito na ação, a partir do dia 28 deste mês. Junto com as orientações do consultor, será disponibilizado ao empreendedor o acesso à plataforma Viva+, voltada para a gestão de Saúde e Segurança do trabalho. Além disso, nas micro e pequenas empresas cadastradas como participantes da ação, também será realizada a aplicação de vacinas contra H1N1 para os colaboradores registrados