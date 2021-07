OPERAÇÃO 404| Ministério da Justiça, através da DRACCO, faz operação contra pirataria digital em MS

A POLÍCIA CIVIL DO MATO GROSSO DO SUL através do DRACCO - DEPARTAMENTO DE REPRESSÃO À CORRUPÇÃO E AO CRIME ORGANIZADO deflagrou Operação 404 em repressão aos crimes praticados na internet contra a propriedade intelectual, conhecida popularmente por PIRATARIA.





Desde as 06h00 do dia 08/07/2021 o DRACCO deu cumprimento a 02 (dois) mandados de busca e apreensão em residências de bairros desta capital, arrecadando computadores e materiais de informática, bem como, suspendeu oficialmente o acesso dos canais de internet transferindo o controle dos domínios de sites específicos e bloqueando os acessos.





A ação faz parte de uma mobilização nacional coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública por meio da Secretaria de Operações Integradas em conjunto com a POLÍCIA CIVIL do MS representada pelo DRACCO.





Desde as 06h00 do dia 08/07/2021, o DRACCO desencadeou operação para cumprimento de 02 (dois) mandados de busca e apreensão em residências de bairros desta capital, arrecadando computadores e materiais de informática, bem como, outros ilícitos constatados, e ainda suspendeu oficialmente o acesso dos canais de internet , sites e aplicativos de streaming ilegal de conteúdo, transferindo o controle dos domínios de sites específicos e bloqueando os acessos, desindexando os conteúdos em mecanismos de busca e ainda removendo perfis e páginas em redes sociais.





A ação integrada no combate à pirataria online está sendo deflagrada com a colaboração das embaixadas dos Estados Unidos (Homeland Security Investigations (HSI) e Departamento de Justiça) e do Reino Unido no Brasil (IPO – IntellectualProperty Office e PIPCU - Police IntellectualProperty Crime Unit).





Legislação





No Brasil, a pena para quem incide nessa prática criminosa é de reclusão de dois a quatro anos, e multa (art. 184, §3º do Código Penal Brasileiro). Os investigados podem ser indiciados ainda por associação criminosa (art. 288 – CP) e lavagem de capitais (art. 1º - Lei 9.613/1998), bem como, demais crimes correlatos.





Operação 404





O nome faz referência ao código de resposta do protocolo HTTP para indicar que a página não foi encontrada ou está indisponível, correspondendo ao principal objetivo da operação que é o de tornar indisponíveis acessos, serviços, enriquecimento ilícito por meio de violação de direitos autorais e que geralmente desencadeiam diversas modalidades criminosas graves com o uso da internet de maneira ilegal e criminosa.









ASSECOM