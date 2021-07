Nota MS Premiada será sorteada neste sábado (31)

O prêmio será distribuído entre os consumidores que incluíram o CPF na nota ao longo de Junho de 2021

Acontece neste sábado, dia 31 de julho, o sorteio do Nota MS Premiada. As dezenas sorteadas na Mega-Sena irão revelar também os ganhadores do programa, entre aqueles que pediram a inclusão do CPF na nota em compras feitas ao longo de junho nos estabelecimentos de todo Mato Grosso do Sul.





O programa já premiou 5.903 pessoas, sendo 48 contemplados pela sena e 5.855 pela quina. Todos os meses são sorteados R$ 300 mil. Desse valor, R$ 100 mil é dividido entre aqueles que acertam seis dezenas e R$ 200 mil entre os que acertam cinco.





Para participar basta pedir a inclusão do CPF nas notas de compras feitas no comercio do estado. Com isso, oito dezenas que permitem concorrer ao sorteio mensal são emitidas automaticamente.





Conferir se foi contemplado no programa também é fácil, basta acessar o site www.notamspremiada.ms.gov.br e digitar o número do CPF. Depois do sorteio, os ganhadores precisam fazer um cadastro, também disponível no portal. É a validação dele que determina o pagamento, que acontece somente nos dias 5 e 20 de cada mês.





O recomendado é que o consumidor realize o cadastro o mais rápido possível, assim que tiver conhecimento do resultado do sorteio, isso porque a data do registro interfere no pagamento.





Para receber o prêmio no dia 5, os ganhadores precisam fazer o cadastro até o dia 30 do mês anterior. Para que o pagamento seja feito no dia 20, é necessário que os dados estejam validados até o dia 15 do mesmo mês. Vale lembrar que caso os dias determinados não caiam em dia útil, o pagamento acontecerá no dia útil imediato.





Por: Larissa Paraguassu, Sefaz