Nos 109 anos de Ponta Porã, trabalho de Barbosinha soma mais de R$ 81 milhões em investimentos no município

Neste domingo (18/07) a cidade de Ponta Porã completa 109 anos

No dia em que a cidade de Ponta Porã celebra 109 anos, o deputado estadual Barbosinha fez questão de comemorar algumas conquistas que ele conseguiu levar para os ponta-poranenses. O parlamentar aproveitou este domingo (18/07) para fazer um balanço das ações em que conseguiu assegurar investimentos essenciais ao município nas áreas da segurança pública, no saneamento, e seu trabalho enquanto deputado estadual.





Como deputado estadual Barbosinha destinou emenda para o município para compra de aparelhos e ar-condicionado, 24 lousas digitais e uma câmara fria.





Por estar localizado próximo à fronteira, o deputado sempre teve olhar atento para a segurança pública de Ponta Porã. Quando foi secretário de Justiça e Segurança Pública Barbosinha viabilizou 15 viaturas para reforçar as ações de segurança no município. Veículos para a Polícia Militar, Polícia Civil e para o Corpo de Bombeiros que chegou a receber um Auto Bomba Tanque utilizado em operações de combate a incêndios de pequeno e grande portes.





O trabalho de Barbosinha pela população sempre esteve presente no município. Para o saneamento, quando foi diretor-presidente da Sanesul, garantiu investimento de R$ 81.797.438,41 que foram aplicados na ampliação do sistema de esgotamento sanitário e de abastecimento de água, responsável por levar mais qualidade de vida para a população e garantir água potável na casa das pessoas.





Neste período foram implantados 267.023 metros de rede coletora de esgotamento sanitário e mais de 13 mil novas ligações domiciliares de esgoto, construídas 5 estações elevatórias de esgoto e a Estação São Thomaz. Barbosinha também levou projetos sociais para a conscientização da população para o uso das redes de esgotamento sanitário.





Para que a população tivesse água de qualidade Barbosinha viabilizou a implantação de 30.198 metros de rede de distribuição de água e substituiu 12.687 metros de rede de distribuição de água de cimento amianto, garantindo mais saúde às pessoas. Quatro mil lares tiveram seus hidrômetros substituídos gerando economia para as famílias





Barbosinha também firmou parceria com a administração do prefeito Hélio Peluffo para conseguir que a manutenção da estrada do Assentamento Aba da Serra fosse feita.





“Feliz aniversário, Ponta Porã! Nossa parceria está cada dia mais intensa ao lado do prefeito e amigo Hélio Peluffo. Tenho muito orgulho de ter trabalhado para levar estes investimentos a Ponta Porã e de ainda poder contribuir com ações para as pessoas dessa belíssima cidade, de economia pujante que hoje completa seus 109 anos. Cidade de gente acolhedora, trabalhadora e que merece todo nosso respeito, esforço e nosso trabalho incansável. Juntos vamos continuar fazendo de Ponta Porã a cidade que tanto amamos, merecemos e queremos. Contem comigo”, destaca Barbosinha.





