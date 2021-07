Na Rota do Saneamento, Camapuã recebe novas obras e investimentos da Sanesul

O município de Camapuã, distante 140 km da Capital, conta agora com mais um poço perfurado na Vila Industrial, e em breve terá também uma nova Estação de Tratamento de Esgoto.





Esse é mais um dos compromissos da empresa em parceria com o governo do Estado dentro do projeto "Rota do Saneamento", que tem um cronograma de entrega de cerca de 60 obras nas cidades atendidas pela concessionária. O diretor presidente da Sanesul falou sobre a importância das novas obras.





O novo poço terá a capacidade de produzir 58m³/hora, disponibilizando água tratada para as residências do bairro. O investimento foi de mais de R$ 300 mil.





Já a nova Estação de Tratamento de Esgoto, o laboratório e as duas estações elevatórias de esgoto bruto, além de outras obras complementares, fazem parte da terceira etapa do programa Avançar Cidades que contemplou Camapuã com cerca de R$ 9,2 milhões.