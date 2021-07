MS registra 23 mortes e passa dos 347 mil casos de Covid-19

Estado tem mais de 600 pessoas internadas, e Capital tem maior taxa de ocupação em UTIs

Mato Grosso do Sul registrou neste sábado (17) 777 novos casos de Covid-19 e 23 mortes, conforme boletim epidemiológico divulgado pela SES (Secretaria de Estado de Saúde ). No total, o Estado soma 347.729 casos e 8.630 óbitos.





Os cinco municípios que mais notificaram novos casos foram Campo Grande (+158), Dourados (+68), Chapadão do Sul (+58), Jardim (+39) e Costa Rica (+33). Entre as 23 mortes, 11 foram em Campo Grande, duas em Dourados e duas em Chapadão do Sul, duas em Água Clara. Anastácio, Ivinhema, Nova Andradina e Itaquiraí registraram um óbito cada.





Estão internadas em todo o Estado 632 pessoas. Em leitos clínicos, estão 269 pacientes, sendo 180 em hospitais públicos e 89 em unidades privadas. Nas UTIs (Unidades de Terapia Intensiva), 363 estão hospitalizadas, sendo 284 na rede pública e 79 na rede particular.





A macrorregião de Campo Grande está com 81% de ocupação de leitos de UTI. A região de Três Lagoas opera com 69% da capacidade, Corumbá tem 56% de ocupação e a macrorregião de Dourados registra 53% de ocupação.





Por Adriel Mattos