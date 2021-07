MS recebe 54.500 doses da vacina contra COVID-19 nesta terça-feira e 58.160 doses chegam na quarta-feira

O Governo do Estado recebe do Ministério da Saúde nesta terça-feira (27.7) lote com 54.500 doses de vacina contra Covid-19, sendo 13.100 de Astrazeneca e 41.400 de Coronavac. As vacinas chegam às 17h35, no Aeroporto Internacional de Campo Grande.





Nesta quarta-feira (28), Mato Grosso do Sul irá receber as 09h05 lote com 31.250 da Astrazeneca e as 17h35 recebe o carregamento com 26.910 doses da Vacina da Pfizer no Aeroporto Internacional de Campo Grande.





O Ministério da Saúde informou o envio de nesta semana de 112.660 doses de vacina contra Covid-19. Entretanto, por motivos de logística, o Ministério dividiu os envios dos lotes.





A quantidade que cada município irá receber foi definida com todas as Secretarias Municipais de Saúde em reunião extraordinária da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) e foi publicado no Diário Oficial do Estado desta terça-feira.





Mato Grosso do Sul aplicou até o momento 2.222.587 doses, sendo 1.343.224 com a primeira dose, 649.441 com a segunda dose e 229.922 com dose única. De acordo levantamento nacional, Mato Grosso do Sul está entre os estados brasileiros com melhor desempenho na vacinação. Aqui, 75,36% da população adulta vacinável maior de 18 anos receberam a 1ª dose do imunizante e 42,11% foram imunizados com a segunda dose.









Por: Airton Raes