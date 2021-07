MS recebe 112 mil doses de vacina contra covid nesta semana

Serão encaminhadas vacinas da Pfizer, Astrazeneca e Coronavac; ainda não há previsão exata de data

Mato Grosso do Sul recebe mais de 112,6 mil doses de vacina contra a covid-19 nesta semana. Serão enviadas 41,4 mil da Coronavac, 26.910 doses da Pfizer e 44.350 da Astrazeneca. Por enquanto, o governo estadual aguarda do Ministério da Saúde mais detalhes sobre a data e horário do novo lote.





Por falta de doses, o município de Campo Grande, por exemplo, restringiu hoje (26) a aplicação de vacina apenas para completar o ciclo vacinal com a segunda dose. No domingo, inclusive, chegou até a suspender a vacinação, já que o público estimado que poderia ser contemplado com doses era pequeno.





Para o secretário estadual de Saúde, Geraldo Resende, a chegada das novas doses será importante para o avanço da imunização da população sul-mato-grossense. “Criamos uma unidade entre o governo do Estado e os 79 municípios que resultou nos números excelentes de vacinação no Estado. Graças ao empenho de todos, em breve poderemos atingir a imunidade coletiva contra a covid-19”.





A quantidade que cada município receberá será definida com todas as secretarias municipais em reunião extraordinária da CIB (Comissão Intergestores Bipartite ) e deverá será publicada em Diário Oficial do Estado.





Até o momento, cerca de 75,3% dos adultos de Mato Grosso do Sul foram vacinados com ao menos a primeira dose, enquanto 42,1% foram imunizados.





Por Guilherme Correia