MS monitora variante delta do coronavírus em outros estados e quer intensificar vacinação

Secretário estadual de Saúde, Geraldo Resende ©Redes Sociais/Reprodução



O secretário de Saúde de Mato Grosso do Sul, Geraldo Resende, fez um apelo nesta quarta-feira (21), aos municípios do estado para a intensificação da vacinação contra a Covid-19.





Ele disse que com a chegada de novas doses de vacinas na segunda e terça-feira e a expectativa de uma nova remessa até o fim desta semana, que os municípios têm uma quantidade suficiente para avançar na imunização.





O secretário explicou que a preocupação é principalmente com as cidades que ficam nas regiões de divisa com São Paulo, Goiás e Paraná, estados onde já foi detectada a presença e, em alguns casos, a transmissão comunitária da variante delta do coronavírus.





Resende voltou a reiterar que o objetivo é que até o fim de agosto cerca de 80% da população do estado tenha sido imunizada pelo menos com a primeira dose ou dose única da vacina contra a Covid-19.





Ele citou que o percentual de vacinados com a segunda dose ou dose única pode chegar a 60% dos sul-mato-grossenses neste mesmo período, se o estado continuar a receber lotes de imunizantes com frequência.





Sobre os dados da pandemia nesta quarta-feira, comentou que os 886 casos novos confirmados representam um número alto em relação aos dias anteriores, apesar da média móvel estar em 626,9, nos últimos sete dias.





Da mesma forma, avaliou que a quantidade de mortes, mais 25 nesta quarta, é muito elevada para um estado do tamanho de Mato Grosso do Sul, apesar de a média móvel também estar abaixo desse patamar, 23,3 óbitos por dia, nos últimos sete dias.





Por fim, o secretário fez um alerta. Disse que a taxa de contágio teve uma pequena variação para mais, subiu de 0,82, no dia 18 de julho, para 0,84.





Outros dados da pandemia

Total de casos confirmados: 349.779 Casos novos: 886 Total de mortes: 8.749 Mortes confirmadas nesta quarta: 25 Pessoas internadas: 617