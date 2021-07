Motorista morre após engavetamento com 5 veículos na BR-163

Caminhoneiro teria freado bruscamente ao ver obras na pista

Motorista de um carro Renault, ainda não identificado, morreu após colidir na traseira de um VW Polo na BR-163, próximo à cidade de Camapuã, distante 135 km da Capital, na tarde desta sexta-feira (16). O acidente envolveu cinco veículos, incluindo outro carro de passeio e mais três caminhões.





Segundo informações preliminares, o caminhoneiro que vinha à frente teria freado repentinamente após ver obras de recapeamento na pista, fazendo com que os veículos que seguiam atrás não conseguissem parar. O condutor do último carro bateu a cabeça no volante e morreu ainda no local.





Conforme o motorista que seguia atrás do Renault, os dois ocupantes do carro da frente – um VW Polo – não sofreram ferimentos graves, e nem os motoristas dos caminhões. Uma equipe da CCR MS Via prestou atendimento à vítima fatal, que ficou retida no interior do veículo. A PRF (Polícia Rodoviária Federal) organiza o trânsito pelo local.





Danielle Errobidarte