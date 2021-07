Motorista desvia de ema, capota e crianças são socorridas em estado grave em MS

Militar que passava pelo local usou as muletas para quebrar a janela do carro e retirar vítimas

©Perfil News

Um acidente, nesta segunda-feira (26), na MS-377, entre as cidades de Inocência e Água Clara, acabou com duas crianças de aproximadamente 8 anos em estado grave. Estavam oito pessoas no carro, que foram socorridas por pessoas que passavam na rodovia.





A motorista perdeu o controle da camionete Amarok ao desviar de uma ema que estava na pista. O carro capotou várias vezes, invadindo uma propriedade rural, depois de arrancar a cerca de arame. Um policial militar aposentado, que passava pelo local, socorreu os ocupantes da camionete.





O policial, que tem uma das pernas amputada, usou as muletas para quebrar o para-brisa e retirar as vítimas, segundo o site Perfil News. As duas crianças sofreram traumatismo craniano e foram socorridas em estado grave, assim como as duas mulheres.





As vítimas foram levadas para o hospital da região, mas devem ser transferidas para Três Lagoas ou Campo Grande devido à gravidade dos ferimentos.





Por: Thatiana Melo