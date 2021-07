Morre na capital o ex-secretário e engenheiro, Abrahão Malulei

Abrahão Malulei Neto

O ex-secretário e engenheiro agrônomo Abrahão Malulei Neto, 56 anos, morreu na madrugada desta sexta-feira (16), após lutar contra as sequelas da Covid-19.





De acordo com a família, ele foi diagnosticado com Covid-19 por volta do dia 20 de junho. Teve complicações e precisou ser internado no Hospital da Unimed. “Foi internado no dia 4 e hoje completaria 12 dias de internação. Ele morreu por conta das complicações causadas pela doença”.





O velório será no Cemitério Jardim das Palmeiras, das 13h30 às 15h. Por conta da pandemia, a visita será restrita a dez pessoas por vez.





Abrahão foi diretor do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul (CREA-MS), na gestão do então presidente Jary Castro, de 2009 a 2014. E foi secretário de Desenvolvimento Econômico e de Ciência e Tecnologia no primeiro mandato do prefeito Marquinhos Trad.





Jary lamentou a morte do ex-diretor e amigo e ressaltou que o falecimento é uma grande perda. “Teve uma atuação muito boa ligada na área da agronomia, uma grande liderança e deixou um bom legado. A gente está muito consternado, ele fazia parte da confraria da engenharia, estamos muito sentidos e emocionados”, comentou.





Por: Sarah Chaves JD1