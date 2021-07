Mochi diz que filiações reforçam MDB em setembro e confirma Puccinelli como nome para 2022

Presidente estadual também deve disputar no próximo ano para tentar voltar à Assembleia Legislativa

Presidente do MDB, em MS, Junior Mochi, ao lado do ex-governador André Puccinelli. ©Leonardo de França

Presidente do MDB em Mato Grosso do Sul, Junior Mochi, afirmou que o ex-governador André Puccinelli é pré-candidato ao Governo do Estado. Até então, em entrevistas à imprensa, o ex-chefe do Executivo estadual desconversava sobre a possibilidade, mas, em junho deste ano, disse que o 'povo é que quer que ele seja candidato' .





"Sim, ele é pré-candidato e nós devemos, até o fim de setembro, fazer um ato grande de filiação de pessoas que devem concorrer nas chapas proporcionais e fazer o pré-lançamento da candidatura do ex-governador", disse Junior Mochi, que também se lançará na corrida para retornar à Assembleia Legislativa.





Em 2018, então deputado estadual, o presidente deixou de concorrer à reeleição para disputar o Governo de MS, depois que a senadora Simone Tebet (MDB), então confirmada pelo partido para disputa, desistiu da candidatura.





Indagado sobre o que fez André Puccinelli mudar o discurso sobre candidatura, o presidente citou pesquisas internas que mostram que ele tem chance e 'está bem posicionado'. "Isso ajudou a ele já começar a tratar especificamente disso, porque antes ele não falava". Sobre quem deve entrar no MDB, a negociação ainda está sendo feita e, para não serem expostos antes da filiação, os nomes são segredos, afirma o dirigente.





Por: Mayara Bueno