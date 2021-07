Meteorologia prevê frio intenso e geada para a segunda quinzena de julho

Depois de vários dias de tempo firme a previsão já indica mudanças no tempo na segunda quinzena de abril. Vários sistemas meteorológicos irão contribuir para a ocorrência de chuva sobre o país, que podem inclusive chegar a Mato Grosso do Sul. Mas o destaque vai para a grande frente fria que irá avançar pelo continente.





Esse sistema deve se formar na Argentina, organizando uma frente fria e trazendo condição de chuvas para o Sul do Brasil, explica Mamedes Luiz Melo, meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). "É uma condição que precisamos monitorar, mas até o momento tudo indica que esse sistema vai se formar, podendo até trazer chuva intensa para o Sul do Brasil e em seguida essa massa de origem polar deve entrar no país".





Segundo o Climatempo, a terceira semana de julho promete ser bem diferente no centro-sul do Brasil. As temperaturas devem começar a cair na sexta-feira, e com a entrada da massa de ar polar o frio se intensifica no final de semana.





A onda de frio pode ser tão forte quanto a de junho, com chance de geada em amplas áreas do Sul e algumas áreas de São Paulo e também de Mato Grosso do Sul.





Previsão para segunda-feira





Antes das mudanças no tempo, o sol segue predominando e a umidade relativa do ar continua baixa em toda a região Centro-Oeste neste início de semana. Em Mato Grosso do Sul a segunda-feira (12) será de tempo firme, com temperaturas elevadas e tempo seco.





Durante a tarde os níveis de umidade do ar podem atingir níveis críticos em torno de 20%. Nestas condições a recomendação é tomar bastante água para manter a hidratação e a imunidade. O tempo seco também pede atenção para os riscos de incêndios florestais.





Dia com grande amplitude térmica, com mínima prevista de 10°C para a madrugada, e máxima de até 35°C na região pantaneira.





Em Campo Grande a segunda-feira terá predomínio de sol, com névoa seca durante a tarde. Temperaturas com variação entre 17°C a 30°C, e umidade do ar pode chegar aos 20% no período da tarde, segundo o Inmet.





Mireli Obando, Subcom (com informações Inmet e Climatempo)