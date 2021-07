Mato Grosso do Sul ultrapassa dois milhões de doses aplicadas da vacina contra Covid-19

Mato Grosso do Sul ultrapassou a marca de dois milhões de dose aplicadas da vacina contra COVID-19. Foram vacinadas 51,54% da população do Estado com a primeira dose da vacina contra Coronavírus e imunizou 26,54% com as duas doses da vacina.





O secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, destacou a eficiência de Mato Grosso do Sul na aplicação das vacinas. “Nossa projeção é que em agosto 80% dos sul-mato-grossenses tenham sido vacinados com pelo menos uma dose. Somos exemplo para todo o país na distribuição e aplicação das vacinas”, disse.





Desde o início da Campanha de Imunização Contra a Covid-19, o Governo do Estado recebeu 46 remessas, somando 2.132.700 doses da vacina de quatro laboratórios diferentes: AstraZeneca, Coronavac, Pfizer e Janssen.





O Governo do Estado distribuiu todas as doses aos municípios. Das 2.132.700 doses recebidas, já foram aplicadas 2.000.450, sendo 1.254.912 com a primeira dose, 552.490 com a segunda dose e 193.048 com dose única.





Desde o começo da imunização no Brasil, o Estado sempre manteve desempenho excelente na vacinação contra a Covid-19, estando nas primeiras colocações no índice de imunização e liderando por semanas o ranking nacional.





Segundo Geraldo Resende, o trabalho qualificado tanto na distribuição como na vacinação da população do Estado. "É fruto da parceria da SES (Secretaria Estadual de Saúde) com as secretarias municipais e prefeitos, neste trabalho em conjunto para imunização".





Por: Airton Raes