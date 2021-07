Mato Grosso do Sul terá fim de semana de tempo firme

A meteorologia prevê final de semana de tempo firme em todas as regiões de Mato Grosso do Sul. O sol predomina entre poucas nuvens e as temperaturas ficam elevadas ao longo do dia. Não há estimativa de chuva.





Os níveis de umidade relativa do ar continuam atingindo níveis críticos que podem ficar abaixo de 20% durante a tarde. De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) deve-se a atuação de uma massa de ar seco característico dessa época do ano.





A recomendação de especialistas é tomar bastante água e adotar cuidados como umidificar ambientes, usar soro fisiológico nas narinas, e redobrar atenção com idosos e crianças.





O frio continua durante as madrugadas em algumas áreas do Estado e as tardes seguem quentes. O sábado terá uma grande amplitude térmica, com mínima estimada de 10°C no centro-sul do Estado e a máxima podendo chegar aos 35°C na região pantaneira e sudoeste.





Por: Mireli Obando, Subcom (com informações Cemtec, Inmet e Somar)