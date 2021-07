Marfrig faz investimento estratégico e reforça compromisso com Uruguai

Agenda positiva para os próximos meses foi um dos temas de visita do presidente do Conselho de Administração da Marfrig e os CEOs para América do Sul e Uruguai ao presidente uruguaio





A Marfrig, líder global na produção de hambúrgueres e uma das maiores empresas de carne bovina do mundo, preza pelo bom relacionamento com os países em que atua e, no último mês, Marcos Molina, presidente do Conselho de Administração da Marfrig esteve no Uruguai, junto a Miguel Gularte, CEO da Marfrig para América do Sul, e Marcelo Secco, CEO da Marfrig Uruguai, para reforçar seu compromisso com o presidente uruguaio Luis Alberto Lacalle Pou.





O encontro também teve como objetivo tratar da agenda positiva para os próximos meses. A Marfrig anunciou no início deste ano o investimento de mais de 50 milhões de dólares na unidade de Tacuarembó, localizada na cidade de mesmo nome, no centro-norte do Uruguai, além dos investimentos anuais em outras unidades. Os recursos serão utilizados para melhorias e expansão ainda em 2021.





A Marfrig atua no Uruguai desde 2006 e é a maior empregadora daquele país, com mais de 3 700 colaboradores diretos nas unidades de Tacuarembó, Salto, Fray Bentos, Rio Negro, Colônia e San José. Também é a maior exportadora de carne, com mais de 140.000 toneladas embarcadas em 2020 e perspectiva de crescimento para 2021.





“Esse novo investimento estratégico e os 15 anos de atuação no país reforçam nosso comprometimento com os planos para o futuro da companhia no Uruguai”, afirma Marcos Molina, presidente do Conselho de Administração da Marfrig.





Para Miguel Gularte, o apoio de Lacalle Pou tem sido essencial para os projetos da companhia. “O governo uruguaio é comprometido com a produção de qualidade, com os produtores e vem mantendo o crescimento respeitando as regras e atraindo investimentos”, declara o CEO da Marfrig para América do Sul.





Além da atuação produtiva e econômica, a Marfrig apoia diversos projetos de responsabilidade social. Em 2021, participa do programa “Unidos para Ajudar”, que consiste na doação de cestas básicas às famílias atingidas pela crise econômica em decorrência da pandemia da covid-19. A Marfrig doou 67.000 latas de corned beef para as 150.000 famílias atendidas.





“Essa foi apenas uma das ações apoiadas pela Marfrig. Como uma das maiores empresas do Uruguai, sabemos da nossa responsabilidade e estamos sempre empenhados em contribuir com a comunidade”, finaliza Marcelo Secco, CEO da Marfrig no Uruguai.





SOBRE A MARFRIG





A Marfrig é uma das companhias líderes em carne bovina e maior produtora de hambúrguer no mundo, com receita líquida de 71,2 bilhões de reais nos últimos 12 meses (1T21) capacidade diária de abate de mais de 31.800 bovinos em suas unidades da América do Sul e América do Norte, bem como uma capacidade de produção de 222.000 toneladas de hambúrgueres por ano. Emprega mais de 30.000 colaboradores, distribuídos em 32 unidades produtivas, processa e comercializa carne in natura, produtos processados, pratos prontos à base de carne bovina, produtos complementares e derivados de carne, além de couro para os mercados doméstico e internacional. Reconhecida pela qualidade de seus produtos e por sua atuação sustentável, a Marfrig mantém projetos pioneiros para a preservação do meio ambiente e dos recursos naturais.