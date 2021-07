MARACAJU| Obra de pavimentação da MS–166 anima população

Quem passa pela MS – 166, próximo ao entroncamento da 060, em Nioaque, até o Posto Polaco, na BR 267 (Maracaju-Jardim), já começa a ver a movimentação para as obras de pavimentação que vão proporcionar além de maior conforto, uma maior segurança por quem precisa utilizar a via.



Com recursos, provenientes do Fundersul (Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado de Mato Grosso do Sul), acima de R$ 49 milhões, a obra iniciou no dia 07 de julho deste ano e terá uma extensão de 37,6 quilômetros. Para Calderan, prefeito de Maracaju, as obras vão trazer desenvolvimento para a região



“Essa rodovia sempre foi muito importante para toda a região de Maracaju, especialmente, no escoamento da sua safra, da sua carne e vai gerar impacto muito positivo na nossa economia, inclusive para as pessoas que circulam a rodovia, gerando conforto e segurança a todos”, ressaltou o prefeito municipal, Marcos Calderan.



Para o secretário de Infraestrutura, Eduardo Riedel, a obra traz desenvolvimento à região. “Quando falamos de uma rodovia bem estruturada, estamos falando de mais oportunidades, mais renda e mais empregos, ainda mais de uma via responsável pelo escoamento de produção agropecuária como esta”.



De acordo com os dados da Seinfra (Secretaria de Infraestrutura), de 2015 até o momento, o Governo do Estado investiu mais de R$ 267 milhões na infraestrutura de Maracaju, considerando obras, habitação e saneamento.



Ana Brito, Seinfra



Foto: Chico Ribeiro