Mais inovação| Detran-MS lança ferramenta digital para transferência de veículos

A nova ferramenta é a versão digital, moderna e acessível do documento que comprova a transferência de propriedade do veículo. A ATPV-e servirá para transferências de veículos adquiridos após 4 de janeiro de 2021.





O diretor de Tecnologia da Informação do Detran-MS, Robson Alencar, explica que anteriormente a ATPV constava no verso do CRV (Certificado de Registro Veicular) impresso em papel moeda e no caso de veículos novos, era necessário que o proprietário procurasse o Detran para a emissão da autorização. Agora, o processo é feito de forma online.





“É mais um processo que compõe a transformação digital que acontece no Detran em Mato Grosso do Sul, com menos burocracia nos serviços ao cidadão que não tem mais que se deslocar até uma agência e esperar por um processo que ele consegue resolver na hora e de onde estiver”, ressalta Robson.





O serviço é feito pelo portal “Meu Detran” ou pelo aplicativo. Nele ainda é possível realizar o procedimento e consultar autorizações que estão em andamento.





Confira o passo a passo





Para realizar a autorização da transferência eletrônica, basta acessar o portal de serviços “Meu Detran”, disponível no canto superior direito no site do Detran-MS com o documento do veículo em mãos.





Depois acesse no menu “veículos” a opção “ATPV-e intenção de venda”, informar os dados solicitados, do proprietário, da venda e do comprador. Assim, a transação está concluída, basta imprimir e reconhecer o documento em cartório.





Bruna Pasche, Detran-MS