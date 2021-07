Justiça de São Paulo mantém Eldorado sob o controle dos irmãos Batista

A decisão põe fim a uma disputa que começou no Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul e que foi a maior disputa societária do Brasil

A J&F Investimentos, holding controlada pelos irmãos Joesley e Wesley Batista (Grupo JBS), ganhou nesta sexta-feira, no Tribunal de Justiça de São Paulo, o direito de continuar no controle da Eldorado Brasileiro Celulose S.A, indústria localizada em Três Lagoas, a 336 km de Campo Grande.





A decisão da 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo põe fim a uma disputa que começou no Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul e que foi – em termos numéricos – a maior disputa societária do Brasil nos últimos dois anos.





Por: Eduardo Miranda