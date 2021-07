Julho Verde: autoexame é essencial para diagnóstico precoce de câncer de cabeça e pescoço

O diagnóstico precoce do câncer de cabeça e pescoço é um dos mais importantes meios para que se obtenha melhores resultados no tratamento da doença, maior possibilidade de cura e menor volume de sequelas graves, como complicações da fala, deglutição e respiração. Para auxiliar neste processo, a responsável pelo serviço de cirurgia de cabeça e pescoço do Hospital Edmundo Vasconcelos, Dra. Jossi Ledo Kanda, lembra que um olhar atento para a região pode auxiliar.





O autoexame e o conhecimento sobre estes tumores são os recursos para que se reduza o número de mortes pela doença no Brasil, onde, segundo os dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA), registram-se 10 mil novos casos por ano. A especialista explica que a descoberta precoce garante taxas de mais de 90% de cura e, por isso, o primeiro passo é ficar atento aos sintomas e sinais. “O surgimento de manchas brancas na boca, lesões como aftas e úlceras que não saram em até duas semanas, nódulos no pescoço, assim como rouquidão persistente, alteração na deglutição e dificuldade na alimentação são razões para a procura de um especialista”, reforça.





A médica destaca que os tumores podem atingir todo o trato aéreo digestivo, que contempla as cavidades oral e nasossinusal, garganta, glândulas tireoide e salivares, assim como a pele que reveste toda a cabeça e pescoço. Jossi Kanda explica que diferentemente de outros cânceres, este está mais relacionado aos hábitos do que a questões hereditárias.





“Os fatores de risco para o câncer de cabeça e pescoço estão diretamente associados a hábitos não saudáveis. Portanto, para prevenir a doença, é necessário não fumar, evitar o consumo excessivo de bebida alcoólica e de alimentos ultra processados e manter a higiene oral, além de usar protetor solar. Infecções pelo vírus HPV também têm destaque nesta lista, principalmente em pessoas mais jovens que são mais propensas a prática do sexo oral sem proteção”, explica.





A prevenção do câncer da boca – que é o 5º mais incidente entre os homens no Brasil - pode ser inserida em sua rotina. Veja o passo a passo do autoexame (que deve ser feito à frente do espelho) sugerido pela especialista:





Com a boca fechada, analise a parte externa

Após esse primeiro olhar, puxe o lábio superior para cima e o inferior para baixo

Abra levemente a boca e afaste a bochecha com o dedo. Repita do outro lado

Para observar o céu da boca, coloque a cabeça para trás

Abaixe a língua e diga “Ah” para examinar a garganta

Logo depois, puxe a língua para fora

Aproveite o movimento e puxe a língua para o lado direito e esquerdo

Coloque a ponta da língua no céu da boca e examine embaixo dela













