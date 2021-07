Julho termina com intensa massa de ar polar; saiba quais serão os dias mais frios em Mato Grosso do Sul

Para encerrar o mês de julho uma nova massa de ar frio intensa, de origem polar, avança em parte do Centro-Sul do País, configurando a terceira onda de frio do inverno de 2021. A tendência é de um evento com potencial para registrar os dias mais frios do ano para algumas regiões do Brasil.



Em Mato Grosso do Sul a massa de ar polar avança pela região sudoeste a partir de terça-feira (27) à tarde, se deslocando em direção ao restante do Estado ao longo da semana. O declínio das temperaturas ocorre logo após a passagem de uma frente fria que pode provocar chuvas fracas e isoladas nas regiões sudoeste e sul do Estado.

Os dias mais frios serão entre quarta (28) e sexta-feira (30), afirma Valesca Fernandes, coordenadora do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec).

“Existe a probabilidade para geadas principalmente na região sudoeste, sul da região pantaneira e sul da região leste. As mínimas podem chegar entre 2°C e 5°C na região sudoeste, 6°C e 10°C no sul da região pantaneira, 5°C e 11 na região leste, e na capital 6°C e 12°C”, enfatiza.

O que não deve mudar muito serão os níveis de umidade relativa do ar que podem continuar em níveis críticos, especialmente mais pro final da semana. De quinta em diante, os dias serão caracterizados por uma grande amplitude térmica com manhãs frias e tardes um pouco mais agradáveis.

Previsão segunda-feira

Nesta segunda-feira (26) o tempo em Mato Grosso do Sul se mantém estável, com sol forte e tempo firme em todas as áreas. Segundo estimativa do Cemtec não há probabilidade de chuva.

Com pouca nebulosidade, as temperaturas sobem rapidamente, e os níveis de umidade relativa do ar ficam bastante baixos durante a tarde com índices em torno de 20% durante a tarde.

A madrugada pode registrar temperaturas mínimas de 12°C no centro norte do Estado e a máxima deve atingir os 37°C na região pantaneira.

Na capital, a previsão é de sol com poucas nuvens e temperaturas entre 20°C a 32°C.

Por: Mireli Obando

