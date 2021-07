Julho amarelo alerta para hepatites virais

Doença é silenciosa e pode evoluir sem sintomas. Especialista ressalta importância de exames de rotina





Responsáveis por 1,3 milhão de mortes por ano no mundo, segundo estimativa da Organização Mundial da Saúde (OMS), as hepatites virais são inflamações que aos poucos matam as células do fígado e as transformam em cicatrizes que enrijecem o tecido, chamadas de fibrose. Sem apresentar sintomas, a evolução é, na maioria dos casos, silenciosa. Por isso, muitas vezes é descoberta quando está em estágio avançado, já com o comprometimento da função do fígado, cirrose ou mesmo o câncer. No ano passado, de acordo com o Ministério da Saúde, foram notificados 37.773 casos da doença no Brasil.





Por tudo isso, a campanha Julho Amarelo foi instituída no País pela Lei nº 13.802/2019 e tem por finalidade reforçar as ações de vigilância, prevenção e controle das hepatites virais. O hepatologista Rafael Ximenes (CRM-GO 18300), que atende no centro clínico do Órion Complex, em Goiânia, reforça que é difícil descobrir a doença cedo. “A maioria das pessoas não sabe que está contaminada, pois não apresenta sintomas ou eles são tardios, então nem imaginam que podem estar correndo risco”, ressalta ele.





O especialista afirma que quando as pessoas forem consultar o médico devem pedir o exame para a doença. “A melhor maneira de ter um diagnóstico precoce é o paciente pedir para qualquer profissional com o qual se consultar para incluir o exame de sorologia de hepatite aos demais pedidos”, explica Rafael, detalhando que os sintomas das hepatites virais são febre, enjoo, dor nas juntas, desconforto no lado direito da barriga e, em alguns casos, olhos amarelados.





Hepatites virais





As hepatites virais se dividem em cinco: tipo A, B, C, D e E. A hepatite A é alimentar, e ocorre geralmente por falta de higienização de alimentos e condições sanitárias precárias. As hepatites B e C podem ser transmitidas sexualmente e pelo contato com sangue contaminado, o que pode ocorrer durante procedimentos estéticos ou de saúde sem os devidos cuidados, que utilizem seringas ou objetos cortantes-perfurantes, e o compartilhamento de objetos como alicates de unha e agulhas. A hepatite D ocorre apenas em pacientes infectados pela B e a do tipo E é transmitida por via digestiva (transmissão fecal-oral).