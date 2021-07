Jovem morre ao cair de guindaste enquanto gravava vídeo para o Tik Tok

Xiao Qiumei era considerada umas das principais influenciadoras do aplicativo





A chinesa Xiao Qiumei, 23 anos, famosa por fazer vídeos para o Douyin, versão permitida do TikTok na China, morreu ao cair de um guindaste de 50 metros de altura enquanto gravava uma dança para a rede social.





O caso ocorreu na última terça-feira (20). Qiumei era operadora de guindaste, mãe de dois filhos e uma das influenciadoras com mais visualizações do Douyin, com mais de 100 mil seguidores.





No vídeo, Qiumei despencando da estrutura metálica enquanto gravava a dança na cabine do guindaste. Ela não usava equipamentos de segurança, como cinto e capacete.





Conforme relatado por testemunhas, a chinesa caiu com o celular na mão, por volta das 17h30, quando a maioria dos seus colegas já tinha encerrado o expediente.





A família confirmou a morte de Qiumei três dias após o ocorrido e negou que a jovem tenha participado de algum desafio nas redes sociais que colocasse sua vida em risco. Eles alegam que a jovem apenas pisou em falso e acabou caindo.





Xiao já foi velada e cremada, conforme as tradições locais.