Inscrições para a prova Bonito 21K começam hoje

Foram abertas na manhã de hoje, 1º de julho, as inscrições para todas as modalidades – de corrida e de ciclismo – da 7ª edição da Bonito 21K, que será realizada entre os dias 03 e 05 de dezembro e trará várias novidades. O primeiro lote, com valor promocional, tem vagas limitadas e deve acabar em pouco tempo por conta da alta procura. “Nós da organização estamos bem animados com a abertura das inscrições, estamos recebendo muitas ligações, pedidos de pessoas que querem se inscrever de Mato Grosso do Sul, de São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, então eu acredito que vai ser um sucesso. O primeiro lote tem vagas limitadas, então minha dica para quem realmente quer participar da Bonito 21K é correr e garantir logo a sua inscrição”, comenta Kassilene Cardadeiro, organizadora do evento.





A prova já é tradicional no Estado e integra corrida e ciclismo com as belezas naturais da cidade de Bonito, eleita diversas vezes o melhor destino de ecoturismo do Brasil. Para este ano as novidades são novas categorias de premiações, tanto na corrida quanto no ciclismo, novas premiações, uma categoria específica de MTB e a volta da feira com artigos esportivos e ampla programação. Criada em 2015, ao longo dos anos a Bonito 21K cresceu em número de participantes e sempre esteve em busca de inovação.





Em 2020, a Bonito 21K foi uma das únicas provas realizadas no Brasil e apresentou protocolos de biossegurança de padrão internacional, que garantiram a realização do evento de maneira segura e sem intercorrências. “A expectativa está muito grande novamente este ano, pelo fato de a grande maioria das provas estarem sendo canceladas ou transferidas por conta da pandemia, então vários corredores estavam esperando ansiosos a abertura das inscrições para correr novamente em Bonito ou aproveitar para participar pela primeira vez”, afirma André Milani, diretor técnico da Bonito 21K. “Com toda certeza a procura vai ser grande, os corredores estão sedentos por prova, por correr uma prova física, sem ser virtual, tanto em Mato Grosso do Sul como fora do Estado”, completa.





No último ano o ciclismo fez parte do evento pela primeira vez e foi um sucesso de participações, o que levou a organização a pensar em melhorias para a categoria em 2021. “O ciclismo é uma modalidade que cresceu muito no período da pandemia, no Brasil e também no exterior, o que nos fez em 2020 tirar do papel a ideia de realizar essa nova modalidade no evento. A nossa prova é na categoria ciclismo de estrada, 100% asfalto. O regulamento vai contemplar premiações por meta e por desempenho, que são bastante valorizadas pelos ciclistas da modalidade speed, e também teremos uma categoria específica para MTB, prestigiando os atletas desse segmento que participaram conosco no ano passado”, detalha Kassilene.





Sobre a prova





A Bonito 21K é realizada no asfalto e tem, além da meia maratona que carrega no nome, percursos de 5km, 10km e o kids, especial para crianças de 3 a 14 anos. A prova de ciclismo conta com percursos de 50 e 121 quilômetros, speed e MTB, contemplando de ciclistas amadores a profissionais. A prova seguirá os protocolos de biossegurança vigentes e as vagas são limitadas.





Serviço





A 7ª edição da Bonito 21K será realizada entre os dias 03 e 05 de dezembro em Bonito – MS. A realização é da ADAC – Associação Desportiva Atletas de Cristo e a organização é da Agência H2O Ecoturismo. Inscrições para o lote promocional pelo site: www.bonito21k.com.br . Mais informações pelo Instagram @bonito21k.













