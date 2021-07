Inscrições para concurso do Banco do Brasil com salários de R$ 3 mil terminam nesta quarta

As inscrições para o concurso do Banco do Brasil serão encerradas nesta quarta-feira (28). São 4.480 vagas, sendo 2.240 imediatas e 2.240 para formação de cadastro de reserva, para todos os estados e o Distrito Federal.





A remuneração inicial é de R$ 3.022,37, para jornada de 30 horas semanais. O banco também oferece ajuda alimentação/refeição de R$ 831,16 por mês e concede cesta alimentação no valor mensal de R$ 654,87.





A seleção é para o cargo de escriturário, com os nomes de relacionamento de agente comercial e agente de tecnologia. As inscrições devem ser feitas pelo site da Cesgranrio até as 23h59 (horário de Brasília) desta quarta e têm valor de R$ 38,00.