HORÓSCOPO| Confira seu astral para este sábado (31)

Áries - 21/03 a 20/04

Surpresas, solicitação dos filhos e ideias geniais agitarão o sábado. Tudo parecerá urgente, hoje. Respire fundo e diminua a ansiedade para tomar as melhores decisões e concretizar planos. Informações chegarão de vários lados, com notícias, novidades de amigos e de trabalho. Ligue o radar numa oportunidade financeira ou de negócio que poderá chegar, inesperadamente, hoje.





Touro - 21/04 a 20/05





Dê uma virada de vida! Acontecimentos de hoje apressarão decisões e abrirão portas para um futuro com mais segurança. Aproveite o sábado para se divertir, curtir uma programação diferente com os filhos ou momentos de total liberdade. Conversas com a família e acertos financeiros darão tranquilidade. Invista em mais conforto e prazeres diferentes. Amor em alta!



Gêmeos - 21/05 a 20/06





Programe um sábado diferente. Mesmo sem sair de casa, você inventará coisas gostosas para fazer. Toques delicados na decoração deixarão os espaços mais bonitos. Bom também para aproximar amizades com gestos carinhosos e por a conversa em dia. Os sonhos darão dicas preciosas. Siga a intuição que estará mais aguçada. Apoie a família e resgate relações.



Câncer - 21/06 a 21/07





Sábado gostoso para circular por lugares diferentes, descobrir novidades e curtir momentos mágicos perto da natureza. Troque mensagens carinhosas com amigos. Valerá ligar o radar nas informações e também nos negócios. Oportunidade financeira cobrará resposta rápida. Perceba o momento certo de agir. Mudança de ambiente alimentará a alma e trará chance para o amor.





Leão - 22/07 a 22/08





Eleve os sentimentos e olhe para o futuro. O sábado trará horizontes mais amplos e objetivos claros. Curta momentos de liberdade e comece novo ciclo de vida. Bom para quebrar a rotina, curtir experiências diferentes, fazer amizades e romper barreiras nos relacionamentos. Sorte nos negócios. Planeje compras, investimentos ou aproveite uma oportunidade financeira. Sucesso!





Virgem - 23/08 a 22/09





Bom momento para viajar ou fazer vídeo-chamadas e aproximar quem está distante. Notícias de longe, clima carinhoso no amor e momentos de relaxamento anunciam um sábado revigorante. Aproveite também para movimentar o corpo, cuidar da pele, da beleza e investir na imagem. Fase de sucesso na carreira e de ótimas perspectivas para o futuro. Areje a cabeça, hoje.



Libra - 23/09 a 22/10





Descubra novos prazeres, avalie sonhos e curta um sábado diferente. Viajar e fazer amigos em outro ambiente será tudo de bom, neste sábado. Troca de confidências revelará sentimentos profundos. Fortaleça uma relação especial e aumente a sintonia com a espiritualidade. Palavras motivadoras apoiarão amizades. Espalhe energias positivas nas redes e nos relacionamentos.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Novidades no amor ampliarão perspectivas. Trocas carinhosas com uma amizade e com o par alegrarão o coração neste sábado. Planos de longo prazo ganharão força. Determine metas mais altas na carreira e visualize onde quer chegar. Caminhos de maior realização profissional estarão iluminados. Planeje os próximos passos e crie estratégias. Abertura a novas parcerias.





Sagitário - 22/11 a 21/12





O sábado trará inovações de trabalho. Planeje o futuro, fortaleça alianças e ganhe visibilidade profissional. Bom momento para avaliar uma proposta de fora e desenvolver ideias. Planos da vida íntima poderão se concretizar e ampliar perspectivas. Cuidados de saúde incluirão atividade física e reestruturação da rotina. Coloque novos conceitos em prática e ganhe vitalidade.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Novidades de longe aumentarão desejos de viajar e embarcar em novas aventuras. Você poderá receber uma proposta atraente de trabalho ou criar novo projeto com o par. Criatividade e motivação não faltarão, hoje. Encontre soluções originais e dê uma virada na sorte. Bom momento para planejar mudanças e apostar num lifestyle diferente. Descubra novos prazeres!





Aquário - 21/01 a 19/02





Troque confidências com a família e crie um clima carinhoso à sua volta. O sábado convidará à intimidade. Entendimento e cumplicidade favorecerão o casamento. Tudo aberto para o amor! Se estiver só, aprofunde uma relação especial. Você poderá se apaixonar novamente. Reestruturações na casa continuarão em andamento. Invista em mais conforto e segurança.



Peixes - 20/02 a 20/03





Assuntos de trabalho continuarão na cabeça. Diminua ansiedade com caminhadas por lugares diferentes. Conversas carinhosas e novidades do par criarão um clima gostoso. Bom também para trocar mensagens com parceiros e manter a animação com novos projetos. Ideias e soluções surgirão “do nada”. Pense positivo e esquente a vida íntima com palavras doces.





Por: ROSA DI MAULO