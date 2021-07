HORÓSCOPO| Confira seu astral para este domingo (18)

Áries - 21/03 a 20/04

Testar o poder de conquista e a força do desejo poderá levar a precipitações. Investigue informações. O domingo revelará mistérios e segredos. Onda de energia positiva favorecerá mudanças e união familiar. Dissolva velhos ressentimentos e faça as pazes com seu passado. Troca de confidências aprofundará um vínculo especial. Padrões de consumo mudarão.



Touro - 21/04 a 20/05





Amizades carinhosas e companheirismo no amor colorirão este domingo, que será repleto de emoção. Evite deslocamentos e confrontos desnecessários. Notícias causarão indignação hoje. Espere por imprevistos. Pavio curto nas relações familiares ou com alguém do passado poderá provocar reação desmedida. Tente não se estressar com problemas dos outros.



Gêmeos - 21/05 a 20/06





Assuntos de trabalho invadirão o domingo. Talvez precise lidar com um imprevisto ou reformular a agenda da semana e aproveitar uma oportunidade financeira. Perder dinheiro não será opção hoje. Reveja estratégias, mude o planejamento e aposte em novas ideias. Antenas ligadas no mundo. Notícias ligarão sinal de alerta. Cuide da saúde física e emocional com novos hábitos.



Câncer - 21/06 a 21/07





Mudanças na maneira de se relacionar atrairão o amor e a boa sorte. Embarque numa onda de energia positiva e comece novo ciclo de vida. Planos de viagem trarão entusiasmo e motivação. Bom momento para determinar objetivos pessoais e fazer escolhas sábias. Mantenha a serenidade e evite decisões precipitadas na área financeira. Conexões internacionais abertas.





Leão - 22/07 a 22/08





Mudanças virão de dentro para fora. Finalize um longo ciclo, invista em qualidade de vida e eleve seus padrões. O domingo trará sintonia com a espiritualidade, notícias de alguém da família ou do passado e decisões de vida. Crie um ambiente carinhoso e acolhedor em casa, incorpore hábitos saudáveis e cuide de quem você ama. Novos planos para o futuro. Realize sonhos.





Virgem - 23/08 a 22/09





Mude de ambiente ou de postura nas relações. O domingo trará conversas num tom mais profundo com uma amizade, ou com irmãos. Notícias inesperadas entrarão no menu de hoje. Espere por novidades atraentes e também por imprevistos. Alguém falará alto ao coração e despertará seus melhores sentimentos. Pense coletivamente e some forças pelo bem comum.



Libra - 23/09 a 22/10





Planeje investimentos futuros, faça contas e dê uma virada na sorte. Assuntos financeiros, cursos ou planos de viagem estarão em destaque neste domingo, que apontará novos rumos. Determine metas mais altas na carreira e amplie comunicações profissionais. Talvez precise trabalhar, organizar ideias ou avaliar proposta inesperada. Encerre processos do passado.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Crenças e filosofias poderão mudar significativamente. Notícias de longe apressarão decisões sobre o futuro e investimentos. Fragilidades poderão vir à tona. Cuide da família e da saúde. O processo emocional será intenso neste domingo, com Lua em seu signo. Bom também para resolver assuntos do coração e aproximar quem está distante com gestos carinhosos.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Mudanças poderão se concretizar e ampliar os horizontes. O domingo destacará assuntos de família e de moradia. Encontre respostas existenciais e íntimas. Troca de confidências com alguém especial definirá novos rumos. Saúde mais frágil cobrará momentos de relaxamento e controle da ansiedade. Atividade física ao ar livre será ótima opção para arejar a cabeça.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Conversas sensíveis e empatia fortalecerão um vínculo especial. O domingo trará entendimento com o par e proximidade com amigos. Decisões sérias determinarão rumos da vida íntima. Responsabilidades familiares aumentarão nesta fase, que também trará mudanças no ambiente social e novas amizades. Assuntos financeiros interferirão no amor. Avalie investimentos.





Aquário - 21/01 a 19/02





Conflitos internos refletirão nas relações. Aproveite o domingo para visualizar o que quer para o futuro e renovar os sentimentos. A rotina poderá mudar e permitir mais organização. Cuidados de saúde continuarão como prioridade. Boas perspectivas na área financeira darão liberdade e segurança para dar passos amplos na carreira e movimentar um negócio próprio. Amor em alta!



Peixes - 20/02 a 20/03





Pratique um esporte ou uma nova filosofia de vida. Domingo gostoso para experimentar uma atividade diferente ao ar livre e cuidar do corpo. Amor e trabalho poderão caminhar juntos nesta fase. Some força com o par e desenvolva ideias. Aproveite também para curtir momentos carinhosos com os filhos. As conversas de hoje abrirão a cabeça e ativarão a criatividade.





Por: ROSA DI MAULO