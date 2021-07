HORÓSCOPO| Confira seu astral para este sábado (10)

Áries - 21/03 a 20/04

Programe um sábado sossegado e curta momentos de paz. Carinho da família e pequenos confortos darão trégua às preocupações. Aumente a sintonia com o amor e aproveite para experimentar prazeres diferentes. O dia trará surpresas gostosas do par ou dos filhos. Se bater saudade de alguém especial, envie mensagem. Pequenas iniciativas darão grandes resultados.



Touro - 21/04 a 20/05





Aproveite o sábado para por a conversa em dia com amigos, irmãos e pessoas próximas. Palavras carinhosas aproximarão quem anda distante. As comunicações estarão abertas. Valerá circular nas redes e ampliar contatos. Tensões familiares serão passageiras. Com um pouco de paciência, você conseguirá harmonizar as relações, firmar bons acordos e eliminar pendências.



Gêmeos - 21/05 a 20/06





Sábado movimentado com muitas informações, conversas motivadoras e novas ideias. Bom para descobrir novidades nas redes e discutir temas de interesse coletivo com amigos. A cabeça está mudando. Renove conceitos, teste uma ferramenta tecnológica e desenvolva novas habilidades. Objetivos pessoais ficarão mais claros com mercúrio em seu signo.



Câncer - 21/06 a 21/07





Otimismo e entusiasmo com um novo investimento manterão o astral em alta neste sábado que favorecerá conexões internacionais. Espere por boas notícias de longe. Novas amizades promoverão mudanças na maneira de se relacionar e na visão da vida. A sorte caminhará ao seu lado. Amplie a fé e a sintonia com a espiritualidade. Viagem favorecerá o amor. Siga a intuição.





Leão - 22/07 a 22/08





A entrada da Lua em seu signo pedirá foco nas necessidades pessoais, neste sábado. Emoções estarão à flor da pele. Aproveite para se cuidar com carinho, relaxar e movimentar o corpo. Mudanças nos hábitos e no lifestyle favorecerão a saúde. Encerre um longo ciclo e visualize as mudanças que deseja. Hora de apostar nos sonhos e tomar decisões de vida.





Virgem - 23/08 a 22/09





Diminua a velocidade e respire. Sábado gostoso para fazer só o que der vontade. Evite compromissos sociais desgastantes e dê mais atenção aos sonhos. O amor será fonte de inspiração nesta fase de abertura a novas relações. Se estiver só, novo romance poderá começar como amizade e ganhar intimidade aos poucos. Mudanças à vista!



Libra - 23/09 a 22/10





Troque ideias com amigos e amplie a presença nas redes. Sábado gostoso para investir em novas amizades e pensar no futuro. Aos poucos, novas relações ganharão sua confiança. Clima acolhedor nas interações de hoje darão segurança. O Sol iluminará o futuro. Espere por sucesso na carreira e oportunidades de trabalho. O prazer estará nas pequenas coisas. Planeje viagem.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Decisões sobre o futuro e novos planos a dois alegrarão o sábado. Troque confidências com o par e crie projetos para a vida íntima. Amor e carreira poderão caminhar juntos nesta fase. Avalie uma proposta com carinho e experimente uma atividade diferente. Bom momento para descobrir talentos que você não sabia possuir e fortalecer a individualidade. Conquistas pela frente!





Sagitário - 22/11 a 21/12





Notícias de longe desenharão um cenário positivo para o futuro. O sábado trará otimismo e entusiasmo com projetos pessoais. Entendimento com o par e novos planos anunciam uma fase de maior liberdade e prazer. Aposte numa viagem curta para arejar a cabeça e movimentar o corpo. Valerá praticar um esporte diferente, caminhar no parque e respirar novos ares.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Sentimentos profundos envolverão o amor e a família. O sábado convidará à privacidade. Aproveite para trocar confidências com pessoas queridas e aprofundar relações importantes em sua vida. Bom momento para aprender com novas referências, desenvolver ideias de trabalho ou estudar outro idioma. Júpiter ampliará contatos e comunicações. Associações serão positivas.





Aquário - 21/01 a 19/02





Com Lua na área afetiva, o sábado será de muitas emoções. Embarque num clima romântico e divertido com o par e esqueça as preocupações. Bom momento para quebrar a rotina e vencer a monotonia. Proponha programas diferentes e intensifique a vida íntima. Fase de sorte nos negócios. Ligue o radar nas oportunidades. Soluções inesperadas darão mais leveza à vida.



Peixes - 20/02 a 20/03





O sábado será de trabalho. Elimine tarefas e curta o prazer das pequenas coisas. Perspectivas positivas na área financeira motivarão novos projetos e parcerias. Anote ideias, pesquise soluções e aposte em inovações. Autoconfiança em alta. Planos da vida íntima incluirão melhorias na casa e no convívio familiar. Aproxime os filhos ou o par com atividades gostosas.





Por: ROSA DI MAULO