HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta sexta-feira (9)

Áries - 21/03 a 20/04

Encerre o passado e comece fase nova na vida familiar. Clima carinhoso, casa acolhedora e solução de pendências dará sensação de maior proteção. Novidades dos filhos, ou um projeto autoral colorirão o dia. Curta prazeres diferentes e renove os sentimentos. Vênus e Marte em harmonia com seu signo intensificarão o amor. Novos caminhos se abrirão na carreira.



Touro - 21/04 a 20/05





Empatia nas interações com amizades, nas redes sociais e com irmãos. Imprima mais emoção nas palavras e aprofunde vínculos. As comunicações estarão abertas. Amplie relações e fique por dentro das novidades. Fase de aprendizado. Bom momento para iniciar um curso, pesquisar informações, esclarecer dúvidas e fazer parte de um mundo maior. Some forças com seu grupo.



Gêmeos - 21/05 a 20/06





Ótimo momento para iniciar um empreendimento e dar um passo maior na carreira. As próximas quatro semanas serão favoráveis ao crescimento financeiro e planejamento do futuro. Vença burocracias, acerte documentos e esclareça contratos. Novidades e informações que chegarão por vários canais diferentes poderão mudar suas opiniões e maneira de pensar.



Câncer - 21/06 a 21/07





Novo ciclo de vida começará para valer a partir de hoje. Aproveite as próximas quatro semanas para se dedicar a novos projetos, ampliar horizontes e investir no seu futuro. Viagem para relaxar, num lugar protegido perto da natureza, estará no radar. Empatia, brilho e sensibilidade alta intensificarão os relacionamentos. Espere por conquistas na área financeira em breve.





Leão - 22/07 a 22/08





A Lua nova revelará sonhos e expandirá a consciência. Aproveite as próximas quatro semanas para o autoconhecimento e concretização de mudanças. Carreira e escolhas em fase de revoluções. Aposte em novos começos e nos projetos pessoais. Cenário positivo para o futuro e mais otimismo. Atividade física e mudança de hábitos favorecerão a saúde. Encerre um ciclo.





Virgem - 23/08 a 22/09





A entrada num novo grupo, mudanças na equipe ou no ambiente social marcarão esta Lua nova, que trará envolvimento com questões coletivas e posicionamentos claros. Convites e propostas de amizades de longe balançarão as estruturas. Aproveite as próximas quatro semanas para ampliar a presença nas redes e determinar metas mais altas na carreira. Expectativas no amor.



Libra - 23/09 a 22/10





Assuma posição profissional de maior destaque, ou lance um empreendimento. Com Lua nova na área da carreira, as próximas quatro semanas trarão visibilidade, sucesso e caminhos iluminados para o futuro. Fique de olho nas oportunidades de trabalho. Bom momento para criar estratégias, planejar ações e ganhar mais poder. Motive a equipe e aprofunde amizades.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Notícias e convites de longe, perspectivas positivas nos assuntos jurídicos ou planos de viagem a dois marcarão a Lua nova em harmonia com seu signo. Otimismo, entusiasmo e garra não faltarão nesta fase. Embarque em novas experiências e dê sabor de aventura à vida. As próximas quatro semanas trarão conquistas e vitórias. Surpresas no amor! Decida rumos.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Padrões de consumo, lifestyle e planos de mudança estarão em foco nesta Lua nova. Aproveite as próximas quatro semanas para aprofundar vínculos especiais, reformular a rotina e realizar um velho sonho. Conexões internacionais ou com autoridades abrirão portas. Lute por direitos, melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Amor com clima quente, resolva diferenças.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Comece nova fase no amor. As próximas quatro semanas trarão mudanças significativas na vida íntima, parcerias e investimentos. A semana terminará com emoções fortes e surpresas gostosas. Movimente relações, aprofunde um vínculo especial, rompa antigas barreiras e embarque num clima romântico e carinhoso. Se estiver só, alguém chegará para ficar.





Aquário - 21/01 a 19/02





Mudanças no trabalho, ou na casa, tornarão o cotidiano mais agradável. Aproveite a Lua nova para iniciar um projeto, ou tratamento de saúde. As próximas quatro semanas trarão perspectivas positivas na área financeira e transformação de antigos padrões. Bom momento para renovar estruturas e iniciar relações. Amor com atitude e prazeres diferentes.



Peixes - 20/02 a 20/03





Poder de conquista e paixão em alta nesta Lua nova. A vida ficará divertida, com atividades criativas, proximidade com os filhos e projetos a dois. Amor e trabalho poderão caminhar juntos nesta fase. Aproveite as próximas quatro semanas para desenvolver um projeto lucrativo e também para intensificar o treino. Cuidar do corpo e da saúde trará autoestima e bem-estar.





Por: ROSA DI MAULO