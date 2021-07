HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta terça-feira (6)

Áries - 21/03 a 20/04

Informações de fontes confiáveis e entendimento com amizades, equipe, filhos ou par darão mais segurança nas escolhas e novos projetos. Desfaça confusões e esclareça dúvidas com amigos experientes sobre investimentos e modelos de negócio. Dinheiro extra ou presente inesperado animará o clima. Fortaleça as bases afetivas. A família será prioridade.



Touro - 21/04 a 20/05





Abasteça a casa, planeje compras e programe pagamentos. Assuntos financeiros estarão em destaque, hoje. Talvez precise regularizar documentos ou esclarecer um contrato. Família e tarefas domésticas cobrarão dose maior de paciência nesta fase de desafios e de mudanças no projeto de vida. Máscaras cairão na vida social. Conquiste maior independência e autonomia.



Gêmeos - 21/05 a 20/06





Visualize os sonhos e o que deseja para o futuro. Com Lua em seu signo, o dia trará autoestima e cuidados com a imagem. Aproveite para testar dicas de beleza e descobrir tendências nas redes. Conversa com uma amizade próxima motivará estudos e poderá mudar sua maneira de pensar. Renove conceitos, atualize tecnologias e planeje uma viagem com antecedência.



Câncer - 21/06 a 21/07





Sonhos com uma viagem, curso no exterior ou grupo de estudos causará distrações. O dia será mais produtivo em atividades criativas e na administração de um investimento. Assuntos financeiros serão tema de discussão com amizades e no trabalho. Pense a longo prazo e respeite a intuição. Você terá uma percepção mais clara dos caminhos a seguir. Eleve padrões.





Leão - 22/07 a 22/08





E scolhas e decisões seguirão critérios exigentes. Bom momento para dar uma virada de vida e abrir novos caminhos para o futuro. Finalize um longo ciclo, com planejamento de mudanças e respeito à sensibilidade. Viagem e sintonia com a natureza restaurarão suas forças. Construa relações de confiança e invista em melhor qualidade de vida. Conquistas pela frente!





Virgem - 23/08 a 22/09





Pense no seu legado e determine metas futuras. O dia trará projeção profissional e conexões com amizades de longe. Manter sua saúde e a dos outros protegidas será prioridade, mesmo que precise se expor um pouco mais nas atividades de trabalho. Bom momento para praticar meditação, fazer terapia e investir no autoconhecimento. Tensões na equipe serão passageiras.



Libra - 23/09 a 22/10





Ótimo momento para investir no desenvolvimento pessoal, adquirir conhecimentos e estabelecer trocas de qualidade. Novas amizades motivarão estudos, viagens e mudanças no lifestyle. Avalie propostas e convites com carinho e amplie seu universo. Atividades on-line permitirão intensificar a vida social, conciliar trabalho e projetos pessoais e contribuir com a contenção da pandemia.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Sentimentos profundos orientarão decisões sobre o futuro e projetos pessoais. Troque confidências com a família, exponha planos e compartilhe sonhos. Surpresa gostosa no amor e perspectivas positivas de uma ação na justiça ou de uma viagem encherão o coração de esperanças. Tudo fluirá positivamente, mantenha a calma e a fé. Boas notícias chegando!





Sagitário - 22/11 a 21/12





Entendimento com o par e novos planos na vida a dois anunciam farol verde para mudanças na rotina e no lifestyle. Bom momento para reinventar a vida e inovar o trabalho. Acertos financeiros com a família aliviarão pressões. Viagens e estudos entrarão no radar. Conexões com amizades de longe. Proposta inesperada virá na direção dos sonhos. Carinho e romantismo no amor.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Conte com mais organização e inclua uma atividade gostosa na rotina. O dia será bastante produtivo no trabalho e nas decisões de plano de saúde ou tratamento médico. Surgirão soluções para estabilizar o orçamento e compensar as perdas financeiras dos últimos tempos. Amor com novos planos e mais paixão. Uma surpresa do par esquentará o coração.





Aquário - 21/01 a 19/02





Diferenças trarão aprendizado. Não queira impor padrões. Também não se sinta na obrigação de agradar aos outros e fazer concessões que causam desconforto. Antigos padrões de relação já não funcionam mais. Encontre novas maneiras de estar junto e comece uma fase gostosa no amor. O dia trará leveza, alegria e motivos para comemorar. Criatividade e prazer em alta!



Peixes - 20/02 a 20/03





Movimente o trabalho com novos conceitos e soluções geniais. Originalidade, brilho e criatividade marcarão sua presença nas interações de hoje. Projetos da casa e da vida familiar terão andamento positivo. Aumente a sintonia com a força interior, jogue a autoestima para cima e vença os desafios com atitude. Hora de eliminar pendências e iniciar atividades gostosas.





Por: ROSA DI MAULO