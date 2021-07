HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta segunda-feira (5)

Áries - 21/03 a 20/04

Movimentações no ambiente social ou na equipe de trabalho marcarão a semana. Talvez você se afaste de um grupo e inicie relações com maior afinidade de valores. A semana favorecerá mudança no papel profissional e aumento de liderança. Dê um passo maior na carreira. Planos para o futuro visarão maior autonomia financeira e a segurança da vida familiar. Paixão em alta!



Touro - 21/04 a 20/05





Entre com força total nesta semana e movimente a vida numa direção mais atraente. Fase de aprendizado e de novidades surpreendentes. Mude a cabeça, amplie o repertório e renove conceitos. Você encontrará novas formas de se comunicar e de “vender seu peixe”. Reestruturações do modelo de negócio, na casa e na família elevarão os padrões de conforto.



Gêmeos - 21/05 a 20/06





Organize ideias e emoções antes de se lançar num empreendimento e assumir novas responsabilidades. A semana levantará questionamentos sobre o futuro, plano de carreira e caminhos a seguir. Esclareça dúvidas, vença burocracias e encerre um contrato insatisfatório. Talvez você mude a maneira de pensar. Crie novas formas de expressar desejos e opiniões.



Câncer - 21/06 a 21/07





Brilho, vitalidade e empatia não faltarão nesta semana, que favorecerá amizades e investimentos futuros. Ingresse num grupo seleto e enriqueça sua bagagem. A fase trará crescimento espiritual e financeiro. Mesmo com as limitações impostas pela pandemia, atividades de grupo trarão grande satisfação. Opções de curso on-line e de trabalho remoto.





Leão - 22/07 a 22/08





Escolhas de amizades e de rumos seguirão critérios bem definidos. A semana trará inovações na carreira e novos caminhos pela frente. Mantenha sua energia em nível alto, com meditação, prática espiritual e trocas de qualidade nos relacionamentos. Bom período para cuidar da beleza e das posses, investir na imagem profissional e conquistar mais liberdade. Encerre um ciclo.





Virgem - 23/08 a 22/09





Semana importante de definições no trabalho e de planos de desenvolvimento. Proposta inesperada de longe balançará as estruturas e despertará sonhos. Alguém especial falará diretamente ao coração. Embarque num clima romântico no amor e deixe os sentimentos voarem alto. Conexões internacionais abrirão portas na carreira. Brilhe e assuma poder. Prestígio em alta!



Libra - 23/09 a 22/10





Aprofunde vínculos num novo grupo, na equipe de trabalho e no amor. O foco nos relacionamentos dará mais sabor à vida. Novidades na área profissional aumentarão a motivação. Desenhe estratégias, inove a atuação e assuma mais poder. A semana será de sucesso nos empreendimentos e negócios. Projetos pessoais incluirão estudos e viagens.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Otimismo e paixão serão motores potentes para você vencer a corrida contra o tempo e alcançar as metas. Atenção à família e cuidados com a saúde estarão nos primeiros lugares da lista de prioridades. Esforços serão recompensados. Você terá boas notícias e desfecho positivo num assunto jurídico. Amor com novos planos e surpresa gostosa. Deixe o coração bater mais forte.





Sagitário - 22/11 a 21/12





A prática de nova filosofia dará sabor de aventura à vida. Planeje uma viagem a dois ou amplie conexões com pessoas de outras localidades. Semana favorável para pensar em mudanças e novos rumos. A rotina ficará mais gostosa, com liberdade e atividades diferentes. Pequenos prazeres e experiências farão diferença. Invista em melhor qualidade de vida.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Assuntos financeiros pedirão urgência nas decisões e respostas rápidas. Resgate contatos de trabalho e recupere as perdas materiais dos últimos tempos. A semana favorecerá parcerias, associações e o casamento. Posicionamentos claros nos relacionamentos acelerarão resultados e permitirão convivência mais leve. Divida melhor as responsabilidades e tarefas.





Aquário - 21/01 a 19/02





A semana trará abertura a novas relações e mais atitude no amor. Expresse sentimentos e desejos com mais naturalidade, sem medo da plateia e de ser feliz. Ótimo período para expor ideias e opiniões, ocupar espaço nas relações, fazer a diferença e fortalecer a posição no trabalho. Padrões do passado não serão mais aceitos. Dê as cartas e vire o jogo!



Peixes - 20/02 a 20/03





Saúde delicada pedirá cuidados corporais e atenção aos hábitos. Aproveite esta semana para intensificar o treino, caminhar, diminuir a ansiedade e implantar nova rotina. Amor e trabalho poderão caminhar juntos nesta fase. Retome um projeto da casa ou da vida familiar que estava parado. Negócios terão andamento positivo, mesmo em velocidade lenta. Cultive a alegria!





Por: ROSA DI MAULO