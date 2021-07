HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta quinta-feira (29)

Áries - 21/03 a 20/04

Encontre sua vocação ou experimente um papel profissional diferente. Nova atividade poderá mudar o plano de carreira e proporcionar mais satisfação. Explore seus talentos, assuma maior liderança no trabalho ou desenvolva um projeto autoral. Ideias originais e soluções criativas não faltarão nesta fase. Torne o cotidiano mais leve e agradável. Boas perspectivas financeiras!

Touro - 21/04 a 20/05





Curta momentos de liberdade, com os filhos, ou o par. Proximidade com a natureza ou programação divertida recarregará suas baterias. A partir de hoje, Marte trará prazeres e conquistas. Solte a imaginação, crie novos projetos e explore seus dons artísticos. Você poderá aumentar os rendimentos com uma atividade paralela que poderá ser executada em casa.



Gêmeos - 21/05 a 20/06





Resolva assuntos do passado e de moradia. A partir de hoje, Marte trará decisões da vida familiar e iniciativas para ampliar seu conforto. Um antigo projeto poderá se mostrar atual e ganhar nova versão. Resgate relacionamentos e fortaleça a rede de apoios. Conversa esclarecedora e carinhosa aproximará uma amizade que andava distante. Apoio à família.



Câncer - 21/06 a 21/07





Mesmo com flutuações, investimentos serão positivos e garantirão lucros futuros. O dia trará informações importantes que direcionarão decisões e acertarão rumos. Brilhe nas reuniões de trabalho e negociações. Ótimo momento para iniciar um curso ou ingressar num novo grupo. Caminhadas, treino e conversas com amigos diminuirão o estresse. Sucesso na carreira!





Leão - 22/07 a 22/08





Ótimo momento para planejar viagem, ampliar horizontes e iniciar novo ciclo de vida. Novos relacionamentos ampliarão referências e animarão o clima. Saiba em quem confiar. Escolhas, caminhos e objetivos pessoais ficarão mais claros nesta fase. A partir de hoje, despesas poderão aumentar. Em compensação, novo empreendimento anuncia conquistas financeiras pela frente.





Virgem - 23/08 a 22/09





O dia trará fortalecimento interior e mais serenidade. Descubra segredos e mistérios que rondam o ambiente de trabalho. Nada que poderá afetar sua segurança e estabilidade. Saiba equilibrar a balança entre dever e prazer. A fase cobrará momentos de relaxamento e cuidados com a saúde. Novas relações surgirão de maneira inesperada. Notícias e surpresa de alguém de longe.



Libra - 23/09 a 22/10





Crie um clima carinhoso nas interações de hoje. Bom para compartilhar sentimentos e sonhos. Conte com mais segurança nos relacionamentos e novidades motivadoras no trabalho. Se puder, tire uns dias de férias, ou diminua o ritmo e alimente a alma com beleza e emoções positivas. Tudo fluirá bem. Mantenha a fé e confie nas suas impressões. Amor em alta!





Escorpião - 23/10 a 21/11





Invista na sua saúde e no seu equilíbrio. O prazer estará nas coisas simples e rotineiras. Pratique esporte, ou caminhe, e acorde o corpo. Conversas com amigos e descobertas nas redes trarão novidades atraentes. Caminhos para o futuro estarão iluminados. Determine metas profissionais mais altas e espere por bons resultados. Novas amizades agitarão o clima e falarão ao coração.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Comemore uma vitória e decida o futuro. Novo empreendimento ganhará impulso a partir de hoje. Bom momento para se expor, compartilhar conhecimentos e conquistar novos espaços. Respire novos ares, aproxime os filhos e dê sabor de aventura à vida. Relações profissionais e conexões internacionais estarão aquecidas. Nova proposta de trabalho balançará estruturas.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Boas notícias da família aliviarão angústias. Espere por soluções financeiras e respostas positivas hoje. Estratégias darão certo. Resolva pendências e firme acordos. Assuntos delicados da vida íntima serão vistos por uma perspectiva diferente. Aprofunde um vínculo especial e crie novos planos. A fase favorecerá mudanças, tratamento de saúde e novo projeto de trabalho.





Aquário - 21/01 a 19/02





Encare conversas delicadas com o par, irmãos ou parceria de trabalho. Bom momento para expressar os sentimentos com naturalidade e franqueza. Atividades comerciais e comunicações estarão aquecidas. Firme acordos e decida planos de longo prazo. A partir de hoje, Marte intensificará a vida íntima e abrirá espaço para o prazer. Casamento e associações em alta!



Peixes - 20/02 a 20/03





Boas notícias na área financeira. Planeje o orçamento, decida investimentos e impulsione o trabalho. Valerá também se presentear com algum mimo. A partir de hoje, novas parcerias movimentarão a vida numa direção atraente. Conte com mais organização cotidiana e aumente a produtividade. Amor com mais atitude e planos em comum. Comece nova fase na vida íntima.





Por: ROSA DI MAULO