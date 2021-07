HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta terça-feira (27)

Áries - 21/03 a 20/04

Sentimentos generosos e sintonia forte com a família promoverão união. Converse com os filhos, brinque, invente uma programação divertida e solte sua criança interior. Apesar das restrições, a vida ficará mais alegre com pequenos prazeres e harmonia nos relacionamentos. Relaxe, respire, acolha as pessoas queridas e visualize os sonhos. Poder pessoal e criatividade em alta!



Touro - 21/04 a 20/05





Mercúrio, a partir de hoje, facilitará o diálogo com a família e soluções de antigas pendências. Aprenda com o passado para não repetir os mesmos erros. Aproveite para organizar a casa, encontrar papéis, documentos ou objetos perdidos, doar coisas sem uso, acumuladas com o tempo, e liberar seus espaços. Assuntos financeiros interferirão no amor. Acolha uma amizade.



Gêmeos - 21/05 a 20/06





Aumente o foco na carreira e nas comunicações profissionais. Discuta propostas e contratos. A partir de hoje, Mercúrio movimentará a vida numa direção atraente, com ideias criativas, trocas estimulantes e aprendizado. Questione verdades. Novas informações poderão mudar sua maneira de pensar e sua filosofia de vida. Coloque conhecimentos em prática. Sucesso e projeção!



Câncer - 21/06 a 21/07





Sonhos com uma viagem e sintonia com a sabedoria espiritual manterão o astral em alta. A partir de hoje, Mercúrio movimentará a área financeira. Espere por melhores condições de contrato, bons investimentos e orçamento mais equilibrado. Valores claros definirão mudanças e caminhos a seguir. Conversas delicadas e palavras doces aproximarão o amor.





Leão - 22/07 a 22/08





Objetivos pessoais ficarão, a partir de hoje, mais definidos com Mercúrio em seu signo. Conte com maior poder de comunicação e abertura de caminhos. Mudanças no lifestyle e inovações na carreira tornarão o cotidiano mais gostoso. Aprofunde um vínculo especial e estabilize relacionamentos. Ingresse num novo grupo, brilhe e amplie sua rede. Conquistas pela frente!





Virgem - 23/08 a 22/09





Lindo momento no amor. Uma amizade especial poderá se tornar mais íntima. Empatia e sincronicidade nas interações de hoje criarão um clima mágico. Espere por muitas emoções e coincidências. Vênus em seu signo atrairá novos relacionamentos e oportunidades financeiras. Dê um passo maior na carreira e invista no seu futuro. Um sonho poderá se realizar em breve.



Libra - 23/09 a 22/10





A partir de hoje, Mercúrio movimentará a vida social e atividades em grupo. Novidades na equipe trarão mais motivação no trabalho. Ligue o radar nas oportunidades. Uma proposta virá ao encontro dos sonhos. Construa relações de confiança. Hora de valorizar seus talentos e conquistar novos espaços. Conte com segurança nas relações e maior fluidez.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Carinho e empatia despertarão seus melhores sentimentos nas interações de hoje. Tudo fluirá positivamente. Metas profissionais e plano de carreira ficarão mais definidos. Impulsione novo empreendimento. Caminhos para o futuro estarão iluminados, mesmo que você tenha que aguardar respostas e condições favoráveis. Encontre soluções originais. Sucesso pela frente!





Sagitário - 22/11 a 21/12





Lembranças gostosas despertarão saudades de alguém que está distante ou de um lugar significativo. A partir de hoje, Mercúrio trará notícias de longe e facilitará comunicações internacionais, com pessoas de outras localidades e autoridades. Bom momento para acertar a documentação, tirar passaporte ou legalizar o diploma. Estudos e viagem ganharão viabilidade.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Sintonia amorosa com irmãos, conversas sensíveis e empatia nas interações de hoje anunciam um dia repleto de emoção. Ligue o radar nas notícias e nas oportunidades. Informações preciosas chegarão às suas mãos por acaso. O pensamento procurará respostas existenciais e íntimas. Aprofunde conhecimentos e planeje mudanças. O amor vencerá barreiras.





Aquário - 21/01 a 19/02





Encare conversas delicadas com o par. A partir de hoje, Mercúrio facilitará o diálogo e o entendimento no casamento ou namoro. Assuntos financeiros interferirão nos planos da relação. Fique de olho numa oportunidade de negócio. Acertos e acordos darão mais tranquilidade. Planeje compras e investimentos com calma. Detalhes farão diferença nos resultados.



Peixes - 20/02 a 20/03





Sensibilidade e intuição estarão amplificadas e favorecerão a realização de um sonho. Discuta um contrato de trabalho e melhore condições financeiras antes de iniciar novo projeto. Vênus atrairá parcerias e chances para o amor. Espere por harmonia, delicadeza e empatia nas interações de hoje. A cabeça está mudando. Renove conceitos e expanda o projeto de vida.





Por: ROSA DI MAULO