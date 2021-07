HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta sexta-feira (23)

Áries - 21/03 a 20/04

Passo poderoso na carreira encerrará a semana com novas perspectivas. Mudança no papel profissional, descoberta da vocação e planos ambiciosos para o futuro marcarão o dia. À noite, a vida social ficará agitada, com notícias de amigos, troca de mensagens e muitas novidades. Criatividade em alta favorecerá projetos pessoais. Amor com discussões de trabalho.



Touro - 21/04 a 20/05





Alivie tensões familiares com um bate-e-volta num lugar bonito, junto à natureza, caminhada no parque, ou atividade criativa. Sintonia com os filhos, mais espaço para o prazer no amor e esclarecimentos do passado levantarão o astral. Novas amizades serão motivadoras. Movimente a vida social, expanda sua rede e reaproxime amizades que andavam distantes.



Gêmeos - 21/05 a 20/06





Expectativas no amor e na carreira merecerão reflexões. A semana terminará com planejamento do futuro e privacidade. Visualize a missão profissional e o legado que quer deixar para o mundo. O orçamento ficará equilibrado com mudanças nos padrões de consumo e organização das contas. Esclareça sua posição em conversas com irmãos, amizades e nas redes.



Câncer - 21/06 a 21/07





Uma conquista financeira estará a caminho. Termine a semana com esperanças e cenário positivo. Conexões carinhosas e novas amizades alimentarão o coração. Amor em nova dimensão. Diminua idealizações e aprofunde vínculos, com conversas sensíveis e motivadoras. Máscaras sociais cairão. Cuide das suas posses. Evite perder dinheiro com decisões impulsivas.





Leão - 22/07 a 22/08





Diminua o estresse com atividade física e melhore a organização no trabalho. A semana terminará com decisões e estratégias inteligentes para dar conta de todos as demandas. Saúde mais frágil cobrará mudanças na rotina e nos hábitos. Comece novo ciclo de vida. Caminhos de maior realização pessoal estarão iluminados. Vênus atrairá oportunidades financeiras.





Virgem - 23/08 a 22/09





Atraia novos relacionamentos e chances para o amor. A semana terminará com paixão e expectativas numa relação especial. Aprofunde um vínculo de amizade com sensibilidade e empatia. Assuntos do coração atingirão dimensão mais ampla. Bom momento também para se expor e conquistar novos espaços. Abrace a missão e amplie o alcance da sua voz no mundo.



Libra - 23/09 a 22/10





Assuma mais poder no trabalho, alcance as metas e fortaleça a posição na equipe. A semana terminará com autoestima, sensação de missão cumprida e união familiar. Crie um ambiente carinhoso e protetor em casa. Cuidados de saúde cobrarão rotina disciplinada e distanciamento social. Cultive novas amizades pelas redes, com trocas de mensagens e contatos virtuais.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Conversas num tom profundo aproximarão o par, os filhos, irmãos e as pessoas próximas. Fale de sentimentos, compartilhe informações importantes e aperte os laços afetivos. O Sol iluminará caminhos para o futuro e carreira. Talvez você mude a maneira de pensar e aposte num novo empreendimento. Parceiros e contatos nas redes ativarão sua criatividade. Amplie amizades.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Encerre uma pendência financeira ou resolva um imprevisto e amplie perspectivas. A semana terminará com alívio e mais liberdade. Uma viagem curta arejará a cabeça. Pratique esporte e atividades ao ar livre. Valerá também correr no parque, andar de bike, ou até mesmo seguir um treino on-line para diminuir a ansiedade. O Sol alargará os horizontes. Mudanças pela frente!





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Resolva assuntos práticos com o par. Planos de longo prazo e projeto de vida ficarão mais definidos hoje. A semana terminará com esperanças e planejamento de mudanças. Some recursos com a família. O orçamento permanecerá estável, com boas estratégias e poder de negociação. Conexões internacionais abertas. Encurte distâncias com videochamadas.





Aquário - 21/01 a 19/02





Sensibilidade amplificada no amor. Troque confidências e aumente a cumplicidade numa relação especial. Se estiver só, tudo aberto para iniciar um relacionamento que poderá transformar antigos padrões e mudar sua visão da vida. Espere por emoções fortes hoje. Sonhos serão reveladores. A semana terminará com perspectivas de crescimento financeiro no trabalho.



Peixes - 20/02 a 20/03





Emoções fortes nas interações de hoje. Encare desafios no trabalho e aprofunde vínculos com parceiros. Mudanças na equipe, ou no ambiente social, serão esperadas. Conexões poderosas também entrarão no menu do dia. Ingresse num novo grupo e inicie projetos. A semana terminará com planos de expansão e expectativas nas relações. Aposte na delicadeza no amor.





Por: ROSA DI MAULO