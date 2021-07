HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta quarta-feira (21)

Áries - 21/03 a 20/04

Ótimo momento para iniciar parcerias, ou harmonizar relações de trabalho, e dar um passo maior na carreira. O cotidiano ficará mais agradável com novas atividades e planos atraentes para o futuro. O dinheiro ainda estará imprevisível, embora as perspectivas de crescimento financeiro sejam positivas. O dia trará projeção e popularidade no ambiente profissional. Novos rumos!



Touro - 21/04 a 20/05





Resgate vínculos do passado, troque confidências com a família e fortaleça seu núcleo. Planos de mudança ficarão mais definidos. Separe o “joio do trigo”’ na vida social e nos grupos de discussão. Você terá uma percepção profunda dos ambientes e das pessoas e saberá em quem confiar. Descubra intenções, segredos e verdades. O dia será revelador. Amplie amizades.



Gêmeos - 21/05 a 20/06





Assuntos financeiros e profissionais estarão em discussão com o par. Acerte rumos da vida íntima, contas e diferenças. Um relacionamento do passado ou familiar que andava distante poderá se reaproximar e tocar o coração. Muitas emoções e clima carinhoso marcarão as interações de hoje. A casa ficará mais bonita com toques delicados na decoração. Amor em alta!



Câncer - 21/06 a 21/07





O prazer estará nas pequenas coisas e atividades de rotina hoje. Aproveite para cuidar da saúde, do corpo e da imagem. Andamento positivo no trabalho animará o clima. Planos de viagem ou curso despertarão a imaginação. Avalie convite de um grupo com carinho. Momento significativo nas relações. Aprofunde vínculos, inicie amizades e some forças com a equipe.





Leão - 22/07 a 22/08





O dia favorecerá o amor em todas as suas manifestações. Expresse seu carinho aos filhos, espalhe energias positivas nas redes e celebre a vida. Escolhas e decisões de vida estarão em processamento. Resolva assuntos do coração. Sensibilidade e sentimentos generosos marcarão as interações de hoje. Encerre um longo ciclo. Mudanças grandes estarão a caminho.





Virgem - 23/08 a 22/09





Sintonia forte com uma amizade poderá resultar em romance. O dia favorecerá o amor, numa dimensão maior. Pense coletivamente e contribua com sua comunidade. Hora de ampliar a participação social e assumir uma missão especial. Abertura a novos relacionamentos movimentará a vida numa direção mais atraente. Fortaleça a autoestima e amplie sua rede.



Libra - 23/09 a 22/10





Vida social e atividades de grupo continuarão aceleradas. Siga a intuição se o ambiente de trabalho estiver confuso. Melhor não se envolver em disputas de poder. O foco nos seus objetivos dará força e coragem para encarar os desafios com motivação e autoconfiança. Transforme antigos padrões e comportamentos. Hora de brilhar e chegar onde quer com garra!





Escorpião - 23/10 a 21/11





Invista no seu futuro e na sua segurança. Novo empreendimento ganhará forma. Resolva assuntos financeiros e comerciais com ótimas estratégias e poder de negociação. Júpiter retrógrado trará revisões de vida e reflexões importantes sobre filhos, prazeres e paixões. Cuide da família e fortaleça as bases afetivas. Responsabilidades com a própria saúde e dos outros aumentarão.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Conexões internacionais, convite de uma amizade de longe, ou boas notícias de uma ação na Justiça anunciam emoções fortes e mais otimismo. Conte com carisma e empatia nas interações de hoje. O dia trará alegrias e vitórias. Mudanças serão positivas. Você poderá concretizar planos e realizar um velho sonho. Decida uma viagem, ou assuma um estilo de vida diferente.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Saudades de quem está longe, sonhos com uma viagem e sintonia com a espiritualidade ocuparão o coração hoje. Diminua o ritmo e dê atenção aos sentimentos. Um pouco de interiorização iluminará a consciência. Fase de cura emocional. Bom momento para decidir mudanças e rumos da vida íntima. Atividades criativas ganharão dose maior de imaginação.





Aquário - 21/01 a 19/02





Troque confidências, aproxime amizades e aprofunde vínculos. A vida social estará agitada hoje. Tensões na equipe serão passageiras. Use sua sensibilidade para acalmar o ambiente de trabalho e aumentar o entendimento com parceiros. Discussões financeiras terão andamento positivo. Espere por bons negócios e perspectivas mais positivas. Cumplicidade no amor.



Peixes - 20/02 a 20/03





Dê um salto no trabalho e alavanque a carreira. O dia trará conquistas, conexões poderosas e projeção no ambiente profissional. Amplie sua rede e atraia novas parcerias. O ambiente social poderá mudar significativamente nesta fase. Talvez você se afaste de um grupo e ingresse em outro. Carisma e empatia atrairão novas relações. Sucesso nos empreendimentos!





Por: ROSA DI MAULO