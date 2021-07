HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta segunda-feira (19)

Áries - 21/03 a 20/04

Dissolva ressentimentos do passado e amplie o diálogo com a família. Momento de fortalecer as bases afetivas e valorizar as origens. Aproveite oportunidade de negócio nesta semana. Investimentos na casa e conforto trarão satisfação e bem-estar. Espere por dinheiro inesperado, presentes e apoios influentes. A luta por direitos continuará. Poder de conquista em alta!



Touro - 21/04 a 20/05





Empatia e palavras acolhedoras atrairão clientes, parcerias e novos negócios. Amplie comunicações e contatos, brilhe em reuniões de trabalho e fortaleça a presença nas redes sociais, nesta semana. Imprevistos na casa ou na vida familiar cobrarão decisões rápidas e poderão interferir no amor. Finalize assuntos do passado com atitude e soluções práticas.



Gêmeos - 21/05 a 20/06





Aproveite esta semana para planejar as finanças e equilibrar o orçamento. Você poderá firmar novo contrato de trabalho e iniciar projetos. Discuta contratos, crie estratégias, visualize onde quer chegar e determine novas metas. Hora de assumir uma missão especial, com poder de influência e responsabilidade social. Abrace uma causa relevante e seja fiel aos seus princípios.



Câncer - 21/06 a 21/07





Semana de conquistas pessoais relevantes. Brilhe, surpreenda a equipe e conquiste novas relações. Assuntos sobre espiritualidade, cultura, viagem e cursos aproximarão o par. Se estiver só, aprofunde um relacionamento especial e descubra afinidades. Confiança e intimidade virão aos poucos. Plante boas sementes para o futuro e cultive o amor próprio. Poder pessoal em alta!





Leão - 22/07 a 22/08





Cuide da família e da energia da casa. A semana trará iniciativas para viver com mais conforto e harmonia. Hora de finalizar um ciclo e iniciar outro que trará estabilidade nos relacionamentos e melhor qualidade de vida. Eleve padrões, inove a carreira e impulsione projetos pessoais. Acelere a velocidade no trabalho e ganhe tempo livre para curtir experiências diferentes.





Virgem - 23/08 a 22/09





Aproveite a semana para ir fundo nos sentimentos e expressar seu carinho aos amigos, família e pessoas próximas. Bom período para fortalecer a posição na equipe, com espírito colaborativo e empatia. Afaste sismas e fantasias negativas. Encare as relações de frente e resolva uma situação incômoda com diálogo franco. Imaginação à solta. Uma paixão mexerá com a cabeça.



Libra - 23/09 a 22/10





Negócios estarão aquecidos nesta semana que já começará com sucesso profissional e financeiro. Aproveite os últimos dias da passagem do Sol na área da carreira para aprovar um projeto e fortalecer sua posição. Se estiver em busca de novos desafios, não faltarão oportunidades de trabalho. Vida social agitada, com novas amizades e mudanças na equipe.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Novo empreendimento e relacionamentos profissionais movimentarão a semana. Avalie uma proposta de parceria. Amor e carreira poderão caminhar juntos nesta fase. Pontos em comum e vantagens poderão superar possível conflito de interesses. Discuta detalhes, analise custos e ganhe tempo para pensar no que quer. Demandas da família e saúde serão prioridades.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Assuntos de justiça, planos de viagem, ou formação acadêmica, cobrarão decisões e respostas rápidas, nesta semana. Fique de olho numa oportunidade de derrubar obstáculos e vencer burocracias que poderão surgir de repente. Bom período para firmar acordos e diminuir pressões financeiras. Aproveite os próximos dias para planejar mudanças e decidir novos rumos.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Conte com empatia e receptividade na vida social e no amor. A semana favorecerá relações pessoais, associações e parcerias. Aproveite os próximos dias para ampliar contatos, pesquisar informações e aprender com novas referências. Demandas familiares e da casa acelerarão o ritmo e aumentarão responsabilidades. Se organizar direitinho, tudo dará certo. Poder em alta!





Aquário - 21/01 a 19/02





Mude a rotina e impulsione um empreendimento ambicioso. Apesar do estresse, você obterá bons resultados financeiros, nesta semana. Aumente a popularidade. A fase anuncia novas parcerias e maior projeção profissional. Aproveite os próximos dias para fortalecer a posição no trabalho, incorporar novos conceitos e dobrar os cuidados com a saúde. Expectativas no amor.



Peixes - 20/02 a 20/03





Semana bastante produtiva nos relacionamentos de trabalho. Inicie uma parceria e amplie perspectivas na área financeira. Despesas com filhos e projetos da vida íntima pesarão no bolso. Em compensação, negócios estarão aquecidos e terão andamento rápido. Confie na sorte e nos seus talentos. Você encontrará soluções originais para diminuir custos e equilibrar o orçamento.





Por: ROSA DI MAULO