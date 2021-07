HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta quarta-feira (14)

Áries - 21/03 a 20/04

Conforto e segurança contarão pontos nas escolhas. Nada será mais importante do que a proteção e estabilidade da vida familiar, mesmo que dê vontade de se aventurar em novas experiências. Com bases firmes, estruturas organizadas e rotina metódica, você melhorará o desempenho e alcançará o que deseja. Cuide da saúde, da energia da casa e do equilíbrio. Paixão à vista!



Touro - 21/04 a 20/05





Brilhe, conquiste espaço, amplie contatos e movimente os relacionamentos. Você estará com força total para impulsionar uma atividade comercial ou firmar contrato profissional e dar uma virada na sorte. Assuntos de família cobrarão decisões e dose maior de paciência. Proponha novo acordo. O dia também trará resgates e solicitação de um relacionamento do passado.



Gêmeos - 21/05 a 20/06





Capte ideias no ar. Antenas ligadas, olhar atento e respostas rápidas movimentarão o trabalho e os relacionamentos hoje. Assuntos do passado e histórias de família despertarão lembranças emocionadas. Bom momento para recuperar papéis e documentos, formalizar um contrato e eliminar antigas pendências. Cuide das plantas, do jardim e crie ambiente protetor em casa.



Câncer - 21/06 a 21/07





Use a sensibilidade para motivar a equipe e aproximar amizades. Você encontrará as palavras certas para defender ideias e enriquecer a atuação no trabalho. Detalhes farão diferença. Conte com grande poder de comunicação, clareza e brilhantismo, com Mercúrio em seu signo. Conexões de prestígio. Proposta de longe dará no que pensar. Conquista financeira à vista!





Leão - 22/07 a 22/08





Mudanças internas trarão coragem e atitude aos relacionamentos. Faça boas escolhas e parta para a ação! Com Marte e Vênus juntos em seu signo, novos começos serão favoráveis. Hora de abrir caminhos de maior realização pessoal e inovar a carreira. Encontre maneiras diferentes de ganhar dinheiro. Em breve, você concretizará as mudanças desejadas na rotina e no lifestyle.





Virgem - 23/08 a 22/09





Sensibilidade amplificada e emoções à flor da pele marcarão o dia. Notícias de longe falarão ao coração. Respeite a intuição e não se envolva com disputas de poder desnecessárias. O dia pedirá cuidados com a imagem, saúde e necessidades pessoais. Fase aberta a novos relacionamentos. A vida social ficará mais gostosa. Novas amizades trarão chances para o amor.



Libra - 23/09 a 22/10





Dia sujeito a distrações e esquecimentos. Cheque a agenda e conte com atrasos. Em compensação, atividades criativas ganharão impulso extra. Solte a imaginação e enriqueça seus projetos. O ambiente de trabalho poderá parecer confuso hoje. Na dúvida, siga a intuição e deixe os acontecimentos fluírem naturalmente. Conte com apoio de amizades especiais.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Grande empatia nas interações de hoje. Dia de muitas emoções e de oportunidades na carreira. Relacionamentos profissionais estarão aquecidos. Bom para firmar alianças, associações, ou iniciar um empreendimento. Amor com planos para o futuro e companheirismo. Novas amizades surpreenderão com novidades interessantes. Marque presença nas redes e amplie relações.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Novidades no trabalho! Espere por bons resultados financeiros. Você poderá formar uma proposta profissional poderosa, lançar um produto ou ganhar projeção na carreira. O dia trará popularidade e planos atraentes para o futuro. Fase favorável a mudanças e conquista de prestígio. Conexões internacionais ou com autoridades estarão aquecidas. Sucesso!





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Cenário otimista num assunto de Justiça. Você poderá receber boas notícias e contar com a sorte. O dia também trará novidades no amor. Espere por uma surpresa gostosa, crie planos a dois e encurte distâncias numa relação especial. Empatia e entendimento darão sabor às interações de hoje. Novo romance poderá começar com conversa motivadora e afinidades.





Aquário - 21/01 a 19/02





Desejos de liberdade e de mudanças inspirarão novo estilo de vida e reformulações na casa. Troque confidências com o par, crie estratégias de proteção à saúde e de trabalho. Conte com poder de negociação e firme contrato promissor. Fase de boas perspectivas nos negócios e de crescimento financeiro. Aposte em novas ideias e planos de expansão. Amor com atitude.



Peixes - 20/02 a 20/03





Realize sonhos românticos e esquente o clima no amor. O dia trará momentos mágicos e encantadores na vida íntima. Harmonia com parceiros e conexões poderosas trarão motivação e perspectivas positivas nos negócios. Bom para firmar novas associações de trabalho e iniciar uma atividade diferente. Ideias originais e criatividade não faltarão. Desenvolva novos projetos.





Por: ROSA DI MAULO