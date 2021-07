Homem ateia fogo em casa da namorada no Jardim Imá em Campo Grande

Corpo de Bombeiros e Polícia Militar foram acionados

Local onde ocorreu o incêndio

Um homem de 45 anos foi levado para atendimento médico sob escolta policial após atear fogo na casa de sua namorada no Jardim Imá em Campo Grande, na noite desta quinta-feira (01). A namorada dele, que também tem aproximadamente 45 anos estava na casa, junto com o filho de 23 anos e a filha mais jovem. Todos inalaram fumaça.





O rapaz de 23 anos contou que o homem ateou fogo em ao menos dois cômodos da residência, no colchão do quarto do casal e em roupas, em outro quarto da casa. "Toda vez que ele bebe fica assim, agressivo", disse o jovem. "Ele é alcóolatra, ele surta", diz o jovem que acredita que o namorado de sua mãe fez isso por ciúmes. Segundo informações, o autor é do estado do Paraná e está em Campo Grande desde o ano passado.





De início, o homem ateou fogo no colchão e as chamas foram apagadas pelo jovem com a ajuda de sua irmã. Depois, o homem de 45 anos foi em direção a outro cômodo, e fechou a porta de um corredor que dá acesso a este cômodo. O rapaz de 23 anos então teve que arrombar a porta, apagar o fogo e retirar o homem, que, segundo ele, estava se arrastava ao solo.





O Corpo de Bombeiros chegou ao local, e teve que apagar focos de chamas no local onde havia muita fumaça. O homem de 45 anos então foi levado para atendimento pelo Corpo de Bombeiros, sob escolta da Polícia Militar e posteriormente será encaminhado à Deam (Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher) na Casa da Mulher Brasileira.





Por: Diego Alves