Há 3 anos Capitão Contar iniciava Rota MS, projeto que o levou aos 79 municípios do Estado

Há 3 anos, Capitão Contar iniciava o primeiro percurso do Rota MS, projeto que marcou sua campanha eleitoral e o ajudou a levar suas propostas a todos os municípios de Mato Grosso do Sul.





“O Rota MS foi uma grande jornada. Percorri os 79 municípios de Mato Grosso do Sul, mostrando ser possível fazer política de maneira diferente, de forma limpa, sem verba eleitoral e apadrinhamento político. Já faz três anos, mas na minha memória parece que foi ontem que fomos recebidos em todos os cantos do Estado de forma tão acolhedora”, diz o Deputado Capitão Contar.





De moto, o Capitão do Exército Brasileiro percorreu os 79 municípios do Estado para ouvir de perto as demandas da população e apresentar sua candidatura. Sem utilizar verba eleitoral, a campanha do Capitão Contar ganhou força com o apoio de voluntários que o recepcionaram nas cidades, promovendo reuniões e encontros onde foram realizados debates políticos sinceros.





A missão de renovação na política, uma das bandeiras levantadas pelo Deputado, foi ao encontro do anseio popular de eleger uma pessoa diferente como representante, alguém que compartilha dos seus ideais de ética, transparência e combate à corrupção.





Um dos símbolos do Rota MS foram as bandeiras que o Capitão levou para ser assinada pelos cidadãos, como forma de registro do compromisso de trabalho firmado com a população de cada município. A mesma bandeira, foi também assinada em 2020, pelo Presidente Bolsonaro, quando esteve em Corumbá para inauguração de uma nova estação radar da FAB (Força Aérea Brasileira).





A consagração do Rota MS aconteceu nas urnas, quando o Capitão foi eleito com mais de 78 mil votos sul-mato-grossenses, sem utilizar nenhum centavo de dinheiro público ou fundo partidário. “O apoio que recebi nas urnas só meu deu mais responsabilidade de lutar por mais integridade e ética na utilização dos recursos públicos, contra a corrupção e para fazer a diferença na vida da população. Diariamente busco honrar com meu trabalho, as 78,390 mil pessoas que se juntaram à nossa missão”!





ASSECOM