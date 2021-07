Governo lança campanha “Meu Estado, Meu Destino” para promover o turismo regional

Secretário Eduardo Riedel





O Governo do Estado lançou nesta quinta-feira (22) campanha promocional do turismo regional – “Meu Estado, Meu Destino” -, para atrair e motivar os sul-mato-grossenses a conhecerem as belezas naturais que os cercam, se deslocando a destinos com distâncias curtas em grupos ou em família e toda segurança sanitária.Por meio de live transmitida nas redes sociais, a Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur), que concebeu todo o conceito e estratégias da campanha, apresentou a estrutura e planejamento de marketing que já a partir desta semana serão veiculadas nos meios de comunicação em vídeos e spots produzidos nas principais rotas turísticas.A campanha de fomento, pensando na retomada de um dos segmentos mais impactados pela pandemia do coronavírus, foca o público segmentado do Estado alinhada na nova tendência das pessoas em buscar a convivência com a natureza, conforme pesquisas, viajando para destinos próximos e preferencialmente de carro e em seu território.“MS tem tudo o que você quer, e muito mais que você imagina”, é o mote dos vídeos promocionais, com imagens de diferentes destinos e seus atrativos, como a biodiversidade do Pantanal e as águas cristalinas, cachoeiras, cânions e as grutas das serras de Bodoquena e de Maracaju, além da gastronomia. que tem no sobá uma das delícias de Campo Grande.O lançamento contou com a presença do secretário estadual de Infraestrutura, Eduardo Riedel, que parabenizou a iniciativa da Fundtur em pensar uma campanha em um momento de aceleração da economia de Mato Grosso do Sul, motivada pela vacinação contra a covid-19. Ele disse que um dos legados da pandemia será a valorização do seu espaço e do seu lugar.“Isso é fazer política pública, promovendo e estimulando um setor impactado pela pandemia com um pacote de incentivos ao microempresário e ao trabalhador e, agora. com essa campanha, que é surpreendente e capta o sentimento de pertencimento, valorizando o Estado e motivando o sul-mato-grossense a conhecer nossas belezas, sair com a família”, destacou. Secretário Eduardo RiedelRiedel disse que Mato Grosso do Sul saiu na frente ao criar o Programa Incentivo+Turismo e priorizar o incremento ao turismo regional, colocando o segmento no cerne das decisões tomadas pelo governo estadual para fortalecer a economia, que deve, na sua avaliação, alavancar a partir do segundo semestre “com a vacina no braço das pessoas”.“São novos conceitos, novos aprendizados para minimizar os efeitos da pandemia na sociedade, e o turismo faz parte dessa válvula de escape para retomarmos uma vida normal, com toda segurança”, acrescentou. “O que os vídeos da campanha mostram nos deixa muito orgulhosos por viver em Mato Grosso do Sul, nos motivando a conhecê-lo melhor.”