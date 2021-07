Governo atende o deputado Marçal Filho e prepara licitação de asfalto de novo acesso à Perimetral

O Governo do Estado prepara licitação pública para realizar pavimentação asfáltica em um trecho de 2,9 km da rua Nelson Moraes de Mattos, que liga a rua Ponta Porã até a Perimetral Norte em Dourados. A obra é uma reivindicação do deputado estadual Marçal Filho (PSDB) e vinha sendo aguardada pela comunidade.





Localizada aos fundos do bairro Canaã I, a via dá acesso aos municípios de Itaporã, Douradina, Fátima do Sul, Campo Grande e Ponta Porã e tem sido utilizada para desafogar o trânsito pesado da área central da cidade. No entanto, devido ao trecho de terra, o local se transformou nos últimos anos em depósito de lixo e de entulhos a céu aberto.





"É uma importante via porque também faz ligação ao distrito de Panambi, em Dourados, sendo muito utilizada para acessar a Perimetral Norte. Em dia de sol há muita poeira e quando chove o barro prejudica o trânsito no local", diz o deputado Marçal, ao falar sobre a importância da obra.





Da Perimetral até o distrito de Panambi o Governo já iniciou a execução de asfalto de um trecho de 7,8 km de extensão. Trata-se da MS-477 que terá investimentos de R$ 12,7 milhões. A obra tem como proposta impulsionar a economia local e melhorar a logística da região.





Para o secretário estadual de Infraestrutura, Eduardo Riedel, os investimentos são importantes porque geram uma série de melhorias em diversos setores da economia. “Estamos falando de toda a movimentação econômica douradense e região, assim como a geração de emprego tanto de quem trabalha na obra como dos negócios que se potencializam com essa melhoria na infraestrutura, tanto no campo como na cidade e, de forma ainda mais importante e significativa, a segurança de quem transita por essa rodovia”.

Rua Nelson Moraes de Mattos liga a região do Canaã I a Perimetral Norte em Dourados













ASSECOM