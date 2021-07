Governador revoga decretos da pandemia e declara vida normal para vacinados

Servidores com 15 dias da imunização devem voltar ao trabalho presencial em todo o Estado

Governador Reinaldo Azambuja (PSDB) revogou decretos relacionados a pandemia

Os primeiro sinais de que a vida está voltando ao normal se tornaram oficiais no Estado. O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) revogou a maioria dos textos dos decretos que estabeleciam medidas temporárias de prevenção ao contágio da covid-19. Os documentos começaram a ser publicados em 16 de março de 2020.





Conforme as mudanças publicadas no Diário Oficial desta sexta-feira (09), os servidores que receberam a última ou a dose única da vacina contra a Covid-19 há mais de 15 dias devem voltar ao serviço presencial. Foi revogada a determinação do trabalho remoto para o grupo de risco imunizado.





Também foram revogados todos decretos que suspendiam as aulas presenciais da REE (Rede Estadual de Ensino) por conta da pandemia do coronavírus. O novo regramento no Estado entra em vigor a partir do dia 2 de agosto, mesma data de retomada do ensino híbrido nas escolas.





Por Gabriela Couto