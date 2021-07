Funtrab oferece 472 vagas de emprego em Campo Grande nesta quinta-feira

Interessados devem agendar atendimento pelo aplicativo





Confira a lista completa de vagas no link. - Henrique Arakaki/Midiamax





A Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) oferece 472 vagas de emprego nesta quinta-feira (29), em Campo Grande. As vagas são variadas, vão de analista de crédito a pedreiro.





Há vagas para açougueiro, analista de crédito, auxiliar de limpeza, babá, balconista de açougue, comprador, cortador de mármore, costureira em geral, cozinheiro geral, enfermeiro, gerente comercial, lavador de automóveis, mecânico, mecânico de motocicletas, motorista carreteiro, operador de caixa, operador de teleatendimento ativo, pedreiro, pintor de casas, químico, soldador, terapeuta ocupacional, vendedor interno, entre outros. Confira a lista de vagas.