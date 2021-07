Funtrab oferece 433 vagas de emprego nesta quarta-feira em Campo Grande

Interessados podem se candidatar pelo aplicativo





A Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) oferece 433 vagas de emprego nesta quarta-feira (28), em Campo Grande. As vagas são variadas, vão de auxiliar de armazenamento a tosador de animais.





Há vagas para açougueiro, analista de crédito, auxiliar de armazenamento, azulejista, capataz, carpinteiro, costureiro em geral, empregado doméstico, descarnador de couros e peles, enfermeiro, fonoaudiólogo geral, gerente de recursos, marceneiro, mecânico de máquinas pesadas, motofretista, operador de caixa, operador de pá carregadeira, pedreiro, pintor de obras, servente de pedreiro, tosador de animais, tratorista agrícola, entre outros. Confira a lista de vagas.